Азербайджанский след в российском «Голосе»: Судьбы самых ярких участников - ВИДЕО

24 апреля на Первом российском канала завершился 14-й сезон вокального проекта «Голос» - победу в финале одержала оперная певица Эльмира Караханова.

«С самого моего детства мы каждое лето летали в Азербайджан, в Худат (Хачмазский район) и не только. Были и в Баку, и в Губе, и в селе Джибир (Гусарский район) на свадьбе у родственников, видели самые красивые горы, в Гусаре ходили в дом-музей Лермонтова. С возрастом реже удавалось посещать Азербайджан, в последний раз я там была в Баку на конкурсе им. Бюль-Бюля в 2018 году» - рассказывала в интервью 1news.az Э.Караханова, делясь с читателями сайта детскими воспоминаниями, связанными с Азербайджаном.

«Однозначно азербайджанские и лезгинские корни влияют на мое музыкальное восприятие и предпочтения. Я всегда очень любила и люблю восточную музыку, также с детства слушала Муслима Магомаева, особенно любила в его исполнении песню «Sənsiz». И в 2018 году мне наконец посчастливилось исполнить ее с оркестром в финале V Международного конкурса им. Муслима Магомаева, где председателем жюри была народная артистка СССР Тамара Синявская, жена Муслима Магометовича. Я одержала победу» - отмечала в интервью победительница шоу «Голос».

Напомним, что отец Э.Карахановой родом из Хачмазского района. На этом фоне стоит отдельно отметить и других участников проекта «Голос», чья биография или семейные корни так или иначе связаны с Азербайджаном. Их участие в шоу пришлось на разные сезоны, а результаты - от ранних этапов до финальных стадий - сложились по-разному, но для каждого проект стал заметной точкой в карьере. Ниже расскажем, как сложилась их судьба после «Голоса» и чем они занимаются сегодня.

Фарид Аскеров - джазовый вокалист из Баку, участник второго сезона проекта «Голос» на Первом канале. На слепых прослушиваниях он сумел развернуть кресла наставников благодаря уверенной подаче и узнаваемой джазовой манере исполнения и дошёл до этапа прямых эфиров, закрепив за собой статус одного из ярких участников сезона. После проекта Фарид Аскеров продолжил музыкальную карьеру, выступая в жанре джаза и живого концертного исполнения как в Азербайджане и за его пределами.

Отдельно стоит отметить, что именно Фарид Аскеров стал первым азербайджанцем в истории российского шоу «Голос». Именно с его появления началось присутствие азербайджанских исполнителей в проекте, и его имя до сих пор часто называют одним из самых заметных – подчеркнем, что он считается не только ярким представителем этой группы, но и одним из запоминающихся вокалистов всего шоу.

Подчеркнем, что свою творческую деятельность талантливый азербайджанский исполнитель продолжает в Москве, где проживает.

Айгюн Тагиева - азербайджанская джазовая певица из Баку, участница третьего сезона шоу «Голос» (2014) на Первом канале. На слепых прослушиваниях она сумела развернуть кресла наставников и попала в команду Димы Билана, исполнив песню Аллы Пугачевой «Белый снег». Участие в проекте стало для неё одной из наиболее заметных страниц в публичной карьере и дало дополнительную узнаваемость как в Азербайджане, так и за его пределами. Напомним, что на этапе «поединков» (дуэлей) завершила участие в проекте - в прямые эфиры (live shows) она не вышла. Подчеркнем, что в шоу «Голос» певица выступала под фамилией Аскерова – на тот момент она состояла в браке с Фаридом Аскеровым.

Айгюн Тагиева после участия в третьем сезоне шоу «Голос» продолжила заниматься музыкой, оставаясь в первую очередь в джазовом и концертном направлении. Она выступает как вокалистка, участвует в музыкальных проектах и сохраняет профессиональную деятельность в сфере живого исполнения, без акцента на телевизионный формат и массовую эстрадную индустрию.

Эмиль Кадыров - певец, ставший известным после участия в четвёртом сезоне российского шоу «Голос». В команде Александра Градского он сумел выделиться академической вокальной школой и уверенной подачей, дойдя до стадии четвертьфинала, где завершил участие в проекте.

После «Голоса» Э.Кадыров продолжил концертную и конкурсную деятельность. В 2018 году он представлял Азербайджан на международном конкурсе «Новая волна» в Сочи, где вошёл в число участников финальной стадии, но не занял призового места, оставаясь в числе заметных конкурсантов фестиваля.

Отдельным этапом его карьеры стало участие в телевизионном музыкальном проекте «Во весь голос» на телеканале «Мир 24», где он продолжил работать в формате телевизионных выступлений, но на этот раз в роли звездного наставника юных талантов, которые в итоге стали победителями проекта.

В 2025 году имя Эмиля Кадырова оказалось в новостной повестке уже вне музыкального контекста - он был задержан по делу о мошенничестве, связанном с программой «Пушкинская карта». По версии следствия, речь шла о хищении средств при организации концертов. Позже суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий, не связанную с лишением свободы.

Сафаэль Мишиев принял участие в девятом сезоне шоу «Голос», где выступал в команде Полины Гагариной. На этапе слепых прослушиваний он сумел развернуть кресло наставницы, обратив на себя внимание необычной манерой исполнения и сценической подачей. В дальнейшем Мишиев уверенно прошёл этап поединков, однако завершил участие на стадии нокаутов, не дойдя до прямых эфиров. Несмотря на это, он запомнился зрителям как один из самобытных участников сезона, выделяясь музыкальностью и нестандартным подходом к репертуару.

Позднее С.Мишиев продолжил карьеру в составе группы «Mamagama», став её фронтменом. В этом статусе он представлял Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2025», однако коллективу не удалось пройти в финал. Этот этап стал важным этапом в его профессиональной карьере, выведя артиста на более широкую международную аудиторию.

Тунзаля Гахраман - участница проекта «Голос 60+», представлявшая Азербайджан в четвёртом сезоне. На момент участия ей было 73 года. На слепых прослушиваниях она сумела пройти дальше и попала в команду Стас Намин, обратив на себя внимание выразительной джазовой подачей и сценической харизмой. В проекте она дошла до этапа нокаутов, где завершила участие.

Сама Т.Гахраман подчёркивала, что всю жизнь проработала в Академии наук и находится на пенсии: «Я сейчас на пенсии, всю жизнь проработала в Академии наук. Я первая азербайджанка, являющаяся джазовой вокалисткой». Она также отмечала, что была солисткой оркестра «Раст» при Академии наук и добивалась конкурсных успехов: «В 1969 году стала первой на конкурсе, а затем, будучи солисткой оркестра «Раст», ещё трижды занимала первые места. Это была художественная самодеятельность, но на уровне».

При этом Тунзаля Гахраман подчёркивает, что не считает себя профессиональной певицей и воспринимает вокал как занятие для души, продолжая петь для души и в 79 лет, ведя активный образ жизни и деятельно участвуя во всевозможных музыкальных мероприятиях, проходящих в столице Азербайджана.

Азер Насибов - один из самых узнаваемых молодых участников проекта «Голос», который стал уникальным примером многократного участия в франшизе. Он трижды выходил на сцену шоу: сначала в «Голос.Дети», затем в специальном сезоне «Голос. Уже не дети», а позже - в 14 сезоне взрослого «Голоса» в 2026 году, где вновь сумел обратить на себя внимание наставников и зрителей яркими и эмоциональными выступлениями. Подобная «трёхкратная» история участия является редким, фактически уникальным случаем для проекта.

Участие в шоу дало Азеру Насибову заметную медийность и устойчивую узнаваемость за пределами телевидения. После проектов он продолжил развивать музыкальную карьеру, сотрудничает с профессиональной командой и работает с музыкальным лейблом Sputnik Production, занимаясь выпуском и продвижением собственного авторского материала.