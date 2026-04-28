ОПЕК не знала о планах ОАЭ выйти из организации

ОПЕК не была осведомлена о намерении ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+, решение может быть вызвано экономическим положением страны, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций ОПЕК.

Ранее во вторник государственное информационное агентство ОАЭ WAM проинформировало о выходе ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая.

"Что касается ситуации, прежде всего следует отметить, что решение Объединенных Арабских Эмиратов застало нас врасплох, поскольку мы не были осведомлены об их намерении. Однако главным фактором, который мог спровоцировать этот выход из ОПЕК+, является, прежде всего, экономическое положение страны, серьезно затронутое событиями на Ближнем Востоке", - сказал источник.

Он также не исключил, что ОПЕК+ на встрече обсудит выход ОАЭ из организации и из альянса.

Ранее сообщалось, что ОАЭ с 1 мая выходят из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+.

«Объединенные Арабские Эмираты сегодня объявили о своем решении выйти из Организации стран-экспортеров нефти и ОПЕК+, которое вступит в силу с 1 мая 2026 года», — говорится в сообщении.

По его информации, решение ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+ "соответствует долгосрочной стратегической и экономической стратегии страны".

Читайте по теме:

В ОАЭ назвали выход из ОПЕК и ОПЕК+ суверенным решением - ОБНОВЛЕНО