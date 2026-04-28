В Баку потушен пожар на территории Архитектурно-строительного университета - ВИДЕО

Фаига Мамедова17:41 - Сегодня
На территории Архитектурно-строительного университета, расположенного в Ясамальском районе города Баку, произошел пожар.

Об этом Trend сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно информации, на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. При оценке оперативной обстановки на месте было установлено, что во дворе университета горят древесные отходы.

Несмотря на то, что ветреная погода осложняла тушение, благодаря профессионализму и оперативным действиям пожарных огонь удалось потушить в кратчайшие сроки, не допустив его распространения.
В результате пожара на территории вуза сгорели деревянные материалы на площади 50 кв. м, а также алкопановая облицовка внешней стены 13-этажного первого учебного корпуса на площади 20 кв. м. Кроме того, из-за высокой температуры деформировались две оконные рамы на первом этаже здания.

Здание университета было защищено от огня. Поскольку пожар не затронул внутренние помещения учебного корпуса, в настоящее время учебный процесс в университете продолжается в обычном режиме.

16:27

В Азербайджанском архитектурно-строительном университете произошел пожар.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили Trend, что во дворе университета горели древесные отходы. Возгорание было потушено подразделениями пожарной охраны в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.

В связи с инцидентом в Азербайджанском архитектурно-строительном университете заявили, что пожар возник в одной из частей территории вуза.

«Среди студентов пострадавших нет», - отмечается в сообщении.

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
16 / 04 / 2026, 09:48
14 / 04 / 2026, 10:25
18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50