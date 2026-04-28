В Баку пройдет очередной мониторинг транспортного движения в рамках подготовки к WUF13

Фаига Мамедова17:52 - Сегодня
В целях обеспечения безопасного и эффективного управления транспортными потоками в рамках Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку 17–22 мая 2026 года, Операционная компания WUF13 совместно с соответствующими структурами проведет очередной мониторинг движения транспортных средств.

Как передает 1news.az, в рамках мониторинга 1 мая с 10:00 до 16:00 на ряде улиц и проспектов Баку будут применены временные ограничения движения транспорта. Мониторинг охватит проспект Нефтчиляр, улицу Юсифа Сафарова, частично проспект Гейдара Алиева (до Сабунчинской развязки), улицы Мехти Гусейна, Рихарда Зорге, Зарифы Алиевой, Лермонтова, проспект Ходжалы, а также территорию Бакинского олимпийского стадиона.

Просим водителей и других участников дорожного движения заранее планировать свой маршрут на указанную дату, учитывать возможную плотность транспортного потока и использовать альтернативные пути. Экспресс-автобусы маршрута H1, курсирующие между Международным аэропортом Гейдар Алиев и центром города, продолжат работу в штатном режиме без перерывов.

Также в этот период частные автомобили и такси смогут беспрепятственно въезжать на территорию аэропорта и выезжать из нее по альтернативным путям. Во избежание задержек рекомендуется планировать поездки заблаговременно. Мониторинг транспортного движения перед WUF13 является частью подготовки к глобальным мероприятиям, которые Азербайджан успешно принимает на протяжении последних десяти лет.

