В ОАЭ назвали выход из ОПЕК и ОПЕК+ суверенным решением - ОБНОВЛЕНО

Решение о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ является суверенным решением Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

«Это суверенное национальное решение, основанное на долгосрочном стратегическом и экономическом видении ОАЭ», - приводит заявление министра телеканал Sky News - Arabiya. По его словам, «решение было принято после тщательного рассмотрения стратегий, касающихся энергетического сектора, нефтяного сектора и других областей».

Глава Минэнерго также отметил, что в будущем миру понадобится больше топлива, и ОАЭ сможет удовлетворить эти потребности.

ОАЭ с 1 мая выходят из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+, сообщает эмиратское информационное госагентство WAM.

«Объединенные Арабские Эмираты сегодня объявили о своем решении выйти из Организации стран-экспортеров нефти и ОПЕК+, которое вступит в силу с 1 мая 2026 года», — говорится в сообщении.

По его информации, решение ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+ "соответствует долгосрочной стратегической и экономической стратегии страны".

Источник: РИА Новости