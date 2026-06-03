Пашинян: Ереван не будет спорить с Россией относительно ЕАЭС, но…

Ереван не будет спорить с Россией относительно ЕАЭС, но объединение должно продемонстрировать новые положительные возможности союза для республики, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"С президентом России я провел очень теплый, дружеский разговор, у нас очень теплые, дружеские отношения. И я говорю нашим партнерам, что это нехороший путь, когда пытаются представить, какой вред может нанести ЕАЭС Армении. Это не дружеский разговор. Хороший путь - это показать, какую новую пользу может ЕАЭС дать Армении", - сказал Пашинян в среду на встрече с избирателями в рамках предвыборной агитации.

По его словам, Армения не будет спорить с Россией. "Как были в дружеских отношениях, так и останемся, спокойно без нервов объясним", - отметил он.

Источник: Интерфакс