Член Канадской сикхской федерации: «Бакинская инициативная группа играет роль в расширении международного диалога» 

Партнёрство, формирующееся между сикхской общиной и Бакинской инициативной группой, имеет большое значение.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил член Канадской сикхской федерации Харприт Сингх Хансра, отметивший, что данное сотрудничество имеет важное значение с точки зрения расширения международного диалога и обмена мнениями.

«Особую ценность представляет возможность свободного обсуждения различных тем в открытой и безопасной среде в Баку. Очень отрадно видеть существование платформы, которая осознаёт определённые параллели между переживаниями сикхской общины и историческими испытаниями, с которыми в прошлом сталкивался азербайджанский народ», - подчеркнул он.

Член Канадской сикхской федерации также отметил важность открытого обсуждения в Баку вопросов транснационального давления, влияния правительства Индии на сикхскую общину, начавшегося до событий 1984 года, а также самих событий 1984 года.

«Обсуждение этих тем в столь открытой и безопасной среде имеет большую ценность. Я благодарю Бакинскую инициативную группу за предоставленную возможность», - добавил он.

Х.Сингх также напомнил о визите в храм Атешгях, отметив, что сохранение исторических следов, связанных с сикхским наследием, стало для них уникальным опытом. Он выразил благодарность Азербайджану за сохранение этого наследия.

Гафар Агаев