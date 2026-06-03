Фуад Гусейнов: Представленные изменения направлены на обеспечение имущественных прав вынужденных переселенцев

Сегодня мы с чувством гордости можем отметить, что программа «Великое возвращение» успешно реализуется.

В Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся масштабные восстановительно-строительные работы, масштабы которых трудно выразить словами.

Об этом заявил заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике, правам человека, а также правовой политике и государственному строительству.

Он отметил, что наши земли очищаются от мин и неразорвавшихся боеприпасов, создается новая инфраструктура: «Азербайджан создаёт все необходимые условия для возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края». Дан старт программе «Великое возвращение» в 44 населенных пунктах, включая 10 городов, 3 поселка и 31 село, а более 85 тысяч наших соотечественников уже проживают в Карабахе и Восточном Зангезуре, получают образование и работают в различных сферах.

Заместитель председателя подчеркнул, что представленный сегодня законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс, законы «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (внутренне перемещённых лиц)» и «О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц» направлен на укрепление правовой базы программы «Великое возвращение», которая является одной из важнейших задач нынешнего исторического этапа страны, одним из основных приоритетов государственной политики, реализуемой под руководством Президента Ильхама Алиева, а также долгосрочной стратегии развития страны.

Эти изменения непосредственно служат обеспечению имущественных прав вынужденных переселенцев на освобожденных от оккупации территориях и ускорению процесса их постоянного расселения.

Источник: Азертадж