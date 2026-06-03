Генсек ОДКБ: поступило предложение о рассмотрении возможности создания кибервойск 

Предложение о рассмотрении возможности проведения учений по кибербезопасности и создания кибервойск поступило от ряда стран - участниц ОДКБ.

Об этом сообщил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков по итогам заседания Совета министров обороны стран организации.

"В отдельных странах было предложение рассмотреть возможность проведения учений по кибербезопасности и даже говорили о потенциально возможном создании подразделений кибервойск для Организации Договора о коллективной безопасности", - сказал Масадыков.

Источник: ТАСС