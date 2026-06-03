Зона нестабильности приближается к границам стран ОДКБ - генсек

Зона нестабильности приближается к границам государств - членов ОДКБ.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков по итогам заседания Совета министров обороны стран - участниц ОДКБ.

"Обсуждались новые вызовы и угрозы. Достаточно подробно обсуждалась ситуация в зонах ответственности Организации Договора о коллективной безопасности. Говорилось о том, что зона нестабильности приближается непосредственно к границам стран - членов нашей организации", - поделился он.

Источник: ТАСС