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Изменение в Жилищном кодексе: на освобожденных территориях создается фонд постоянного проживания

First News Media13:39 - Сегодня
Изменение в Жилищном кодексе: на освобожденных территориях создается фонд постоянного проживания

Создана прочная правовая база в связи с реализацией I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики, внесены соответствующие изменения в законодательство, учрежден новый вид пособия для лиц, работающих и проживающих в Карабахе и Восточном Зангезуре, определены отпускные, налоговые, социальные льготы и привилегии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Выступая в среду на совместном заседании комитетов по труду и социальной политике, по правам человека, по правовой политике и государственному строительству, он отметил, что предлагаемые и вынесенные сегодня на обсуждение изменения в Жилищный кодекс, законы «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев» и «О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц» подготовлены именно с целью совершенствования правовой базы проводимых в этой сфере работ, переселения вынужденных переселенцев на жилые площади на освобожденных от оккупации территориях, обеспечения их права собственности и совершенствования законодательных актов, связанных с утратой статуса вынужденного переселенца.

Так, в результате изменения, которое будет внесено в Жилищный кодекс, появится новый институт – Фонд постоянного проживания на освобожденных от оккупации территориях, и входящие в этот фонд жилые пункты будут использоваться в целях переселения бывших вынужденных переселенцев и передачи этих площадей в их собственность.

В то же время, согласно предлагаемому изменению в Закон «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев», будут конкретизированы случаи утраты статуса вынужденного переселенца. Согласно новому предложению, лицо взамен прежнего места жительства будет обеспечено другим жильем в регионе проживания в установленном размере, и тем самым предоставление государством новой жилой площади послужит полному восстановлению права собственности гражданина. Также, согласно предлагаемому изменению в указанный закон, в случае отказа лица от данного места жительства, предложенного государством, оно теряет статус вынужденного переселенца.

Глава комитета отметил, что в проекте также вносится ясность в сроки мер социальной защиты. Исчисление существующего трехлетнего льготного периода будет определяться с даты, когда лицо потеряло статус или отказалось от квартиры.

Кроме того, согласно предлагаемому изменению в статью 5 Закона «О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц», меняется и механизм переселения вынужденных переселенцев. Согласно новым правилам, государственное обязательство будет считаться исполненным с момента предложения жилой площади. Тем самым будет обеспечен баланс между жилищными правами вынужденных переселенцев и интересами третьих лиц.

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