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«Пусть перед нами не ставят выбор между перцем и государством»: Пашинян о запрете России на экспорт продуктов

First News Media14:29 - Сегодня
«Пусть перед нами не ставят выбор между перцем и государством»: Пашинян о запрете России на экспорт продуктов

"Пусть перед нами не ставят выбор между перцем и государством. В Армении будут расти и розы, и перец, и абрикосы, и экспорт удвоится, увеличится в четыре раза, в том числе, в страны ЕАЭС", - добавил Пашинян.

Он отметил, что в рамках ЕАЭС владеет "достаточными рычагами, чтобы после выборов решить все проблемы на месте".

Как сообщалось, Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении, со 2 июня - на ввоз плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда из Армении, с 3 июня - на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению ведомства, Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ.

Во вторник Пашинян назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов. Он отметил, что Армения понимает плюсы членства в ЕАЭС, но союз должен открыть новые возможности, "чтобы имидж ЕАЭС в Армении вырос, а не наоборот".

"Если уже вносятся ограничения, это создает негативное восприятие среди граждан Армении по поводу ЕАЭС", - сказал он.

"Что касается фитосанитарии, это обычная вещь, она должна быть, качество товаров, которые поставляются в страны ЕАЭС, очень важно. Но на данный момент это политизируется", - заявил Пашинян.

Он также сообщил, что первая партия армянских товаров, запрещенных к ввозу в Россию, отправлена в другие страны. "Ряд бизнес-делегаций уже работает, первая партия роз и овощей отправлена, дойдет до места, скажу, в какие страны отправлена. Ни один товар не останется. Это рынки ЕС и другие рынки", - сказал Пашинян.

Источник: Интерфакс

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