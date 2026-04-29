Сэм Нилл объявил о ремиссии после почти пяти лет борьбы с онкологическим заболеванием 

Известный по франшизе «Парк юрского периода», новозеландский и британский актёр кино и телевидения Сэм Нилл сообщил, что последние обследования не выявили признаков болезни.

По его словам, это стало возможным после участия в клиническом испытании современной терапии, к которой он прибегнул после того, как стандартное лечение перестало давать результат, сообщает 1news.az со ссылкой на The Guardian.

Речь идёт о редкой форме лимфомы, с которой артист боролся с 2021 года. В определённый момент, как признавался сам С.Нилл, ситуация выглядела критической, однако экспериментальный подход позволил добиться устойчивого ответа организма.

Актёр назвал своё состояние «невероятным» и отметил, что намерен вернуться к активной работе в кино - он также поблагодарил врачей и всех, кто поддерживал его на протяжении этих лет.

