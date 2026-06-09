Экс-вице-премьер устроила скандал из-за коммунальных платежей

Тарана Гулиева, на протяжении 15 лет занимавшая пост заместителя премьер-министра Нахчыванской Автономной Республики, оказалась в центре скандала.

Как стало известно Qafqazinfo, экс-чиновница устроила ссору с женщиной, комендантом здания, отказавшись оплачивать коммунальные услуги за свою квартиру.

Требование коменданта оплатить коммунальные расходы спровоцировало резкую реакцию со стороны Т. Гулиевой. Словесная перепалка, проходившая на повышенных тонах, едва не переросла в драку — рукоприкладство удалось вовремя предотвратить.

После жалобы коменданта Т. Гулиеву вызвали в отделение полиции. В отношении нее был составлен протокол по статье 510 Кодекса об административных проступках (мелкое хулиганство). Вскоре бывшую замминистра отпустили.

51-летняя Т. Гулиева занимала должность заместителя премьер-министра Нахчыванской АР с 2000 по 2015 год. Она — дочь известного музыканта, заслуженного деятеля искусств Нахчывана Арифа Гулиева.