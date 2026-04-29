 В этот день состоится экзамен по азербайджанскому языку для абитуриентов и выпускников | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Феликс Вишневецкий11:37 - Сегодня
Государственный экзаменационный центр проведёт 3 мая 2026 года экзамен по азербайджанскому языку (государственному языку) в рамках выпускных экзаменов для учащихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений, где обучение ведётся не на азербайджанском языке. 

В этот же день экзамен по азербайджанскому языку (государственному языку) также состоится для выпускников прошлых лет, поступающих в высшие и средние специальные учебные заведения на языках, отличных от азербайджанского, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Государственного экзаменационного центра. 

Экзамен будет организован в общей сложности в 21 городе и районе, в 129 зданиях.

Во всех зданиях экзамен начнётся одновременно - в 10:00. Пропускной режим завершится за 15 минут до начала - в 09:45. Участники, прибывшие позже этого времени, в экзаменационное здание допущены не будут. Необходимо прибыть в указанное в пропускном листе время.

Учащиеся 9-х и 11-х классов текущего года могут распечатать «Пропуск на экзамен» здесь, а выпускники прошлых лет - здесь.

Участники должны принести на экзамен следующие документы:

- пропуск на экзамен;

- оригинал документа, удостоверяющего личность.

а) граждане Азербайджанской Республики (включая учащихся, которым не исполнилось 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешение на проживание, выданное Государственной миграционной службой; лица, получившие статус беженца, и члены их семей - удостоверение беженца;

- лица, у которых в удостоверении личности отсутствует фотография, должны дополнительно предоставить справку, выданную образовательным учреждением и содержащую фотографию. На справку наклеивается фотография размером 3x4 см, которая заверяется печатью.

На экзамене участникам предлагается 30 заданий:

- 1 текст на аудирование и 4 задания к нему (3 закрытого типа и 1 открытое, требующее письменного ответа);

- 10 заданий закрытого типа для проверки знаний и навыков по языковым правилам;

- 2 текста на чтение и понимание, к каждому из которых по 8 заданий (7 закрытого типа и 1 открытое, требующее письменного ответа).

Продолжительность экзамена составляет 1 час 30 минут.

Максимальный балл, который могут набрать участники экзамена в этом году, составляет 100 баллов - результаты данного экзамена будут внесены в итоговый аттестат учащегося.

Для поступления в высшие и средние специальные учебные заведения абитуриенты считаются получившими «зачёт», если набирают 50 и более баллов.

Выпускники прошлых лет, сдающие вступительный экзамен в вузы и колледжи на языке, отличном от азербайджанского, могут набрать максимум 30 баллов. Для получения оценки «зачёт» им необходимо набрать не менее 15 баллов.

В экзамене в целом планируется участие 29 182 человек (20 580 в Баку, 1 156 в Сумгайыте, 1 189 на Абшероне, 76 в Нахчыване, 1 721 в Гяндже, 91 в Шамкире, 212 в Товузе, 211 в Мингячевире, 84 в Евлахе, 175 в Шеки, 350 в Загатале, 231 в Балакене, 191 в Габале, 188 в Гахе, 235 в Барде, 232 в Гёйчае, 360 в Ширване, 362 в Лянкяране, 274 в Губе, 597 в Гусарах и 667 в Хачмазе).

Для организации экзамена привлечены 129 общих руководителей экзамена, 339 руководителей экзаменационных центров, 2 709 наблюдателей, 399 сотрудников пропускного режима (охраны), а также 129 представителей зданий.

В экзамене также примут участие 55 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (в том числе незрячие, с детским церебральным параличом, нарушениями слуха и другими особенностями). Для их комфортной сдачи экзамена в экзаменационных зданиях выделены специальные аудитории. Для лиц с полной или значительной потерей зрения (81–100% нарушения функций организма) назначены индивидуальные наблюдатели.

Для учащихся с ограниченной мобильностью также обеспечены условия для свободного входа, перемещения внутри здания и доступа в экзаменационные аудитории. Кроме того, для наблюдателей, работающих с участниками с ограниченными возможностями здоровья, проведено специальное обучение.

Поделиться:
202

Актуально

Общество

Общество

Политика

Мнение

Общество

Выбор редактора

Новости для вас

Последние новости

Сегодня, 12:10

Сегодня, 12:07

Сегодня, 12:03

Сегодня, 11:58

Сегодня, 11:55

Сегодня, 11:52

Сегодня, 11:37

Сегодня, 11:30

Сегодня, 11:20

Сегодня, 11:13

Сегодня, 11:08

Сегодня, 11:05

Сегодня, 11:02

Сегодня, 10:55

Сегодня, 10:50

Сегодня, 10:47

Сегодня, 10:38

Сегодня, 10:33

Сегодня, 10:28

Сегодня, 10:17
Все новости
1news TV

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
16 / 04 / 2026, 09:48
14 / 04 / 2026, 10:25
18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50