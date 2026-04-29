В Сербии прошла акция с призывом к бойкоту «Евровидения 2026» - ФОТО

В Белграде у здания государственного телеканала RTS во вторник прошла акция протеста, участники которой потребовали, чтобы Сербия отказалась от участия в «Евровидении 2026» из-за допуска Израиля к конкурсу.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на AP.

Десятки протестующих собрались в центре столицы и развернули палестинские флаги, а также плакаты с обвинениями в адрес Израиля в связи с военными действиями в секторе Газа - демонстранты также призвали RTS не транслировать конкурс и призвали граждан Сербии отказаться от его просмотра.

«Евровидение без Израиля означало бы защиту тех идеалов, которые провозглашает это событие», - говорится в заявлении организаторов акции.

Официальной реакции со стороны RTS на момент проведения акции не последовало.

Напомним, что решение организаторов конкурса, принятое в декабре, разрешить участие Израиля вызвало протест ряда стран. В знак несогласия от участия частично или полностью отказались Словения, Исландия, Ирландия, Нидерланды и Испания. При этом, по данным СМИ, словенский вещатель RTV Slovenia планирует в дни конкурса транслировать цикл программ, посвященных Палестине.

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic