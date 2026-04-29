 Bakcell провёл встречу в кафе Кашалата в рамках Всемирного месяца осведомлённости об аутизме - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Bakcell провёл встречу в кафе Кашалата в рамках Всемирного месяца осведомлённости об аутизме - ФОТО

First News Media11:58 - Сегодня
Лидер инноваций Bakcell организовал встречу под названием «Инновационные решения в сфере инклюзивности» в кафе Кашалата, учреждённом Общественным объединением «Birgə və Sağlam», в рамках Всемирного месяца осведомлённости об аутизме.

Основной целью мероприятия стало содействие развитию инклюзивных подходов для людей с нейроразнообразием в условиях цифровизирующегося мира, а также обсуждение инновационных решений и реального опыта, применяемых в данном направлении. На встрече приняли участие более 30 гостей, включая представителей государственного и частного секторов.

В рамках мероприятия состоялся обмен мнениями по вопросам современных подходов, направленных на формирование инклюзивного общества, расширения возможностей в сфере занятости и образования, а также развития моделей социального предпринимательства. В дискуссии, прошедшей под модераторством основателя и председателя Общественного объединения «Birgə və Sağlam» Айтен Эйналовой, выступили депутат парламента Нигяр Арпадараи, руководитель департамента по управлению человеческими ресурсами AZAL Эллада Алышова, а также директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Bakcell Айсель Сулейманова.

Дети, присутствовавшие на мероприятии, протестировали игры, разработанные с использованием технологии виртуальной реальности (VR), а также представили свои художественные работы на выставке, продемонстрировав творческие способности. Такой подход на практике показал, как технологии и творчество могут сочетаться в инклюзивной среде.

В рамках стратегии поддержки построения инклюзивного общества Bakcell на постоянной основе реализует проекты, направленные на развитие людей с нейроразнообразием, создание равных возможностей и расширение инклюзивных подходов. Объединяя технологии и социальные инициативы, компания продолжает вносить вклад в устойчивое развитие общества.

Общественное объединение «Birgə və Sağlam» поддерживает социальное благополучие людей с нейроразнообразием и их семей, реализует проекты, направленные на интеграцию людей с аутизмом в общество, развитие инклюзивного образования и расширение возможностей трудоустройства. Созданное по инициативе объединения кафе Кашалата является одной из важных социальных платформ, способствующих занятости молодых людей с нейроразнообразием.

О Bakcell

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания предоставляет высококачественные и скоростные телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Являясь одним из крупнейших инвесторов ненефтяного сектора экономики страны, Bakcell способствует устойчивому развитию Азербайджана посредством инновационных решений на базе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в сферах телекоммуникаций, энергетики, высоких технологий и строительства в различных странах.

Поделиться:
177

Актуально

Выбор редактора

Новости для вас

Последние новости

Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
16 / 04 / 2026, 09:48
14 / 04 / 2026, 10:25
18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50