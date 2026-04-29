Китай представил первое в мире судно на 10 тысяч автомобилей

Китайская судостроительная отрасль ввела в эксплуатацию первый в мире автомобилевоз, рассчитанный более чем на 10 тысяч машин.

Торжественная церемония передачи судна под названием Glovis Leader состоялась на верфи в городе Гуанчжоу.

Новый морской перевозчик способен одновременно транспортировать до 10 800 автомобилей в условном эквиваленте CEU, что делает его крупнейшим судном подобного класса в мире. Проект рассматривается как важный этап развития высокотехнологичного судостроения КНР и вклад страны в модернизацию глобальной логистики с акцентом на экологические стандарты.

Судно разработано Shanghai Merchant Ship Design and Research Institute. Его длина составляет 230 метров, ширина до 40 метров. Конструкция включает 14 палуб, что позволяет перевозить широкий спектр транспорта, от легковых автомобилей до тяжелых грузовиков. Кроме того, судно адаптировано для транспортировки электромобилей и машин на водородном топливе.

Производителем выступила Guangzhou Shipyard International, которая ранее уже поставила 26 автомобилевозов различных классов. Среди них так же суда вместимостью 7 тысяч и 8,6 тысячи автомобилей. Новый Glovis Leader стал первым проектом компании в категории свыше 10 тысяч машиномест.

По данным предприятия, в 2025 году 11 заказанных судов были переданы клиентам досрочно. Среднее опережение графика составило 151 день, а один из заказов завершили на 229 дней раньше срока.

Высокие темпы производства способствовали росту числа контрактов. На сегодняшний день портфель заказов компании оценивается в 100 млрд юаней (около 13,8 млрд долларов), при этом свыше 95% соглашений заключены с зарубежными заказчиками. Производственные мощности верфи загружены до 2030 года.

