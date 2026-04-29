Китай представил первое в мире судно на 10 тысяч автомобилей

First News Media11:08 - Сегодня
Китай представил первое в мире судно на 10 тысяч автомобилей

Китайская судостроительная отрасль ввела в эксплуатацию первый в мире автомобилевоз, рассчитанный более чем на 10 тысяч машин.

Торжественная церемония передачи судна под названием Glovis Leader состоялась на верфи в городе Гуанчжоу.

Новый морской перевозчик способен одновременно транспортировать до 10 800 автомобилей в условном эквиваленте CEU, что делает его крупнейшим судном подобного класса в мире. Проект рассматривается как важный этап развития высокотехнологичного судостроения КНР и вклад страны в модернизацию глобальной логистики с акцентом на экологические стандарты.

Судно разработано Shanghai Merchant Ship Design and Research Institute. Его длина составляет 230 метров, ширина до 40 метров. Конструкция включает 14 палуб, что позволяет перевозить широкий спектр транспорта, от легковых автомобилей до тяжелых грузовиков. Кроме того, судно адаптировано для транспортировки электромобилей и машин на водородном топливе.

Производителем выступила Guangzhou Shipyard International, которая ранее уже поставила 26 автомобилевозов различных классов. Среди них так же суда вместимостью 7 тысяч и 8,6 тысячи автомобилей. Новый Glovis Leader стал первым проектом компании в категории свыше 10 тысяч машиномест.

По данным предприятия, в 2025 году 11 заказанных судов были переданы клиентам досрочно. Среднее опережение графика составило 151 день, а один из заказов завершили на 229 дней раньше срока.

Высокие темпы производства способствовали росту числа контрактов. На сегодняшний день портфель заказов компании оценивается в 100 млрд юаней (около 13,8 млрд долларов), при этом свыше 95% соглашений заключены с зарубежными заказчиками. Производственные мощности верфи загружены до 2030 года.

Источник: CGTN

Актуально

Общество

В Баку и регионах продолжаются дожди

Общество

С этой даты Бакметрополитен перейдет на усиленный режим работы

Политика

Азербайджанская делегация прибыла из Баку в Ереван - ОБНОВЛЕНО

Мнение

Обмеление Каспия: почему уровень воды снижается и к чему это приведет - МНЕНИЕ ...

В мире

Пашинян объявил о старте сбора средств своей партии на предвыборную агитацию

Китай представил первое в мире судно на 10 тысяч автомобилей

В Иране заявили, что возместят убытки за причиненный ущерб за счет Ормузского пролива

В Берлине представили роботов-собак с лицами Маска и Цукерберга - ФОТО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

В Азербайджане ожидаются дожди, снег и сели

Преподаватель российского вуза уволилась после скандала с оскорблением семилетней дочери азербайджанца

Украина не будет возвращать кредит ЕС в размере 90 млрд евро

СМИ узнали о состоянии Моджтабы Хаменеи

Последние новости

В Сербии прошла акция с призывом к бойкоту «Евровидения 2026» - ФОТО

Сегодня, 12:10

В Хачмазе произошло ДТП со смертельным исходом

Сегодня, 12:07

PASHA Holding и SOCAR подписали меморандум о создании Инновационного центра в Баку совместно с испанским университетом IE - ФОТО

Сегодня, 12:03

Bakcell провёл встречу в кафе Кашалата в рамках Всемирного месяца осведомлённости об аутизме - ФОТО

Сегодня, 11:58

В Баку и регионах продолжаются дожди

Сегодня, 11:55

Большая возможность для тех, кто хочет стать владельцем квартиры в центре - Nizami City - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:52

В этот день состоится экзамен по азербайджанскому языку для абитуриентов и выпускников

Сегодня, 11:37

С этой даты Бакметрополитен перейдет на усиленный режим работы

Сегодня, 11:30

Пашинян объявил о старте сбора средств своей партии на предвыборную агитацию

Сегодня, 11:20

В нескольких странах задержаны объявленные в международный розыск граждане Азербайджана

Сегодня, 11:13

Китай представил первое в мире судно на 10 тысяч автомобилей

Сегодня, 11:08

Азербайджанская делегация прибыла из Баку в Ереван - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:05

ОАЭ после выхода из ОПЕК не будут наращивать добычу нефти

Сегодня, 11:02

Netflix анонсировал второй сезон анимационного спин-оффа «Очень странных дел» - ВИДЕО

Сегодня, 10:55

В Баку задержан риелтор, подозреваемый в крупном мошенничестве

Сегодня, 10:50

Новое правило: судьи будут удалять игроков, прикрывающих рот во время споров

Сегодня, 10:47

В Иране заявили, что возместят убытки за причиненный ущерб за счет Ормузского пролива

Сегодня, 10:38

Сэм Нилл объявил о ремиссии после почти пяти лет борьбы с онкологическим заболеванием 

Сегодня, 10:33

В Берлине представили роботов-собак с лицами Маска и Цукерберга - ФОТО

Сегодня, 10:28

«Грапарак»: В силовых структурах Армении начались «чистки»

Сегодня, 10:17
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

