Пашинян объявил о старте сбора средств своей партии на предвыборную агитацию

Сбор средств партии «Гражданский договор» на предвыборную агитацию начался.

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, опубликовав соответствующий видеоматериал.

«Дорогой народ, наш идеал финансирования политики, к которому мы стремимся, таков: если партии «Гражданский договор» для ведения политической деятельности нужно 1000 драмов, мы должны найти не одного человека, который даст нам 1000 драмов, а 1000 человек, которые дадут нам по одному драму. Переведите свой один драм и встаньте на защиту мира», - призвал армянский премьер.

