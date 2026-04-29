С этой даты Бакметрополитен перейдет на усиленный режим работы

Бакинский метрополитен перейдет на усиленный режим работы в период проведения WUF13. В целях регулирования пассажиропотока на некоторые станции будут привлечены дополнительные сотрудники и волонтеры, а также подготовлены резервные поезда для выпуска на линию.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в пресс-службе ЗАО «Бакинский метрополитен».

Было отмечено, что в соответствии с организацией Всемирного форума городов (WUF13), который пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года, в график движения поездов метро будут внесены необходимые корректировки, а интервалы в часы пик сокращены до минимума.

«Решения касательно бесплатного проезда в метро в дни проведения мероприятия будут обнародованы только в рамках совместной деятельности с Операционной компанией WUF13», - добавили в ведомстве.