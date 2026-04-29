В Баку и регионах продолжаются дожди

Обнародована фактическая погода в Азербайджане на 29 апреля.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Было отмечено, что на большей части территории страны сохраняется дождливая погода. В ряде районов наблюдаются кратковременные интенсивные осадки.

В высокогорных районах - на Шахдаге, в Губе (Хыналыг, Грыз) и Гусаре (Лаза) - выпал снег, на остальной территории идут дожди.

Количество выпавших осадков составило: в Габале - 17 мм, Огузе - 12 мм, Гёйчае - 9 мм, Шеки и Гахе - 8 мм, Евлахе, Исмаиллы, Гёйгёле и Шахбузе - 6 мм, Шамахе, Хызы, Халтане, Агсу и Нафталане - 5 мм, Мингячевире, Кюрдамире и Гобустане - 4 мм, Шабране, Дашкесане, Тертере, Барде, Зардабе и Гедабеке - 3 мм.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Бейлагане, Губе, Ярдымлы, Агдаме, Геранбое и Ордубаде выпало 2 мм осадков. В Хачмазе, Лачине, Губадлы, Кяльбаджаре, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Физули, Джебраиле, Имишли, Сабирабаде, Билясуваре, Лерике, Астаре, Загатале, Шамкире, Товузе, Балакене, Гяндже, Нахчыване и Шаруре зафиксировано по 1 мм осадков.