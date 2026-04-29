First News Media12:03 - Сегодня
PASHA Holding и SOCAR подписали меморандум о создании Инновационного центра в Баку совместно с испанским университетом IE - ФОТО

28 апреля PASHA Holding и SOCAR в рамках стратегического партнёрства с испанским IE University, при поддержке Министерства науки и образования и Министерства экономики, подписали Меморандум о взаимопонимании с целью создания в Баку Центра лидерства и инноваций IE.

Данная инициатива направлена на развитие лидерских навыков в стране, формирование региональной платформы для инноваций и международного сотрудничества, а также поддержку развития человеческого капитала в Азербайджане.

Центр будет осуществлять деятельность в таких направлениях, как цифровая трансформация, искусственный интеллект и устойчивое развитие. В его рамках планируется реализация образовательных программ для руководящих кадров, проведение международных мероприятий, а также осуществление исследовательских инициатив.

Данное партнёрство также предусматривает повышение качества образования и укрепление институционального потенциала посредством сотрудничества с местными заинтересованными сторонами. В рамках сотрудничества также планируется реализация специально адаптированных образовательных программ, направленных на профессиональное развитие сотрудников SOCAR и PASHA Holding.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев в своём выступлении отметил, что данная инициатива является важным шагом на пути улучшения качества жизни и профессиональной деятельности азербайджанской молодёжи и специалистов, а также представляет собой значимый вклад в развитие системы образования страны. Он выразил благодарность сторонам, участвующим в создании центра, подчеркнув, что это сотрудничество является успешным примером партнёрства между государством, частным сектором и бизнес-индустрией и логическим продолжением ранее реализованных совместных проектов. Министр также выразил уверенность, что инициатива расширит возможности для профессионального нетворкинга азербайджанских специалистов и создаст условия для их более активного участия на глобальных платформах. В заключение он отметил, что основной целью является обеспечение большей доступности, эффективности и международной конкурентоспособности высшего образования.

Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев отметил, что инициативы, направленные на укрепление человеческого капитала и отвечающие на такие вызовы, как искусственный интеллект и цифровая трансформация, являются стратегическими инвестициями в инновационное развитие. В этом контексте расширение возможностей международного образования имеет особое значение. В соответствии с достигнутыми договорённостями между PASHA Holding, SOCAR и IE University, создание Центра лидерства и инноваций IE в стране будет способствовать внедрению международного опыта и развитию современных знаний и навыков.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф в своём выступлении подчеркнул, что компания придаёт большое значение развитию человеческого капитала, и отметил, что SOCAR уже сегодня вносит вклад в реализацию данной инициативы, используя свой опыт и возможности. Основная цель проекта — сделать доступными в Азербайджане передовые международные знания, навыки и лидерские компетенции, а также способствовать подготовке лидеров с широким стратегическим видением.

«Как IE University, мы выражаем искреннюю благодарность PASHA Holding и SOCAR за их дальновидность, доверие и постоянную поддержку в продвижении данной инициативы. Совместно мы закладываем основу центра, который будет способствовать развитию лидерства, инноваций и глобального сотрудничества в Азербайджане. Это партнёрство отражает нашу общую приверженность развитию талантов, укреплению институтов и формированию более динамичного и конкурентоспособного будущего», — добавил президент IE University Сантьяго Инигес де Онсоньо.

Выступая на церемонии подписания, генеральный директор PASHA Holding Джалал Гасымов отметил: «Укрепление человеческого капитала в Азербайджане, а также в регионе Кавказа и Центральной Азии является одним из наших ключевых приоритетов. Этот регион с населением около 100 миллионов человек в настоящее время переживает важный этап своего развития, и мы считаем необходимым быть не сторонними наблюдателями, а активными участниками формирования будущего. В то же время данная инициатива отражает нашу идентичность: мы — компания с глобальным подходом и локальными азербайджанскими корнями. Партнёрства с такими финансовыми институтами, как BNY Mellon и Raiffeisen Bank International, сотрудничество с World Economic Forum, а также взаимодействие с такими компаниями, как Four Seasons Hotels and Resorts, Marriott International и One&Only Resorts — всё это свидетельствует о том, что PASHA Holding уже является международной компанией, и наше партнёрство с IE University является ещё одним подтверждением данного подхода».

Отметим, что основанный в 2006 году PASHA Holding сегодня является одной из ведущих бизнес-групп страны, осуществляющей деятельность в таких сферах, как банковское дело, страхование, финтех, недвижимость, розничная торговля, сельское хозяйство и другие отрасли. С численностью персонала более 25 тысяч человек и активами, превышающими 18 миллиардов долларов США, холдинг продолжает расширять свою международную деятельность. В настоящее время PASHA Holding представлен в Азербайджане, Узбекистане, Турции, Грузии, Черногории и США.

SOCAR — глобальная энергетическая компания со штаб-квартирой в Азербайджане, специализирующаяся на добыче, переработке и распределении энергетических ресурсов. Являясь крупной интегрированной энергетической компанией, SOCAR осуществляет широкую деятельность на мировом уровне и играет значимую роль на различных международных рынках.

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
