В нескольких странах задержаны объявленные в международный розыск граждане Азербайджана

Установлено местонахождение граждан Азербайджана, объявленных в международный розыск.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Было отмечено, что в рамках уголовных дел, возбужденных по статье о мошенничестве, по каналам Интерпола было установлено местонахождение и произведено задержание Мураза Гурбанова, разыскиваемого Бинагадинским РУП, в Объединенных Арабских Эмиратах, Алаги Исмаилова, разыскиваемого Сураханским РУП, в Украине, а также Эльмира Нуриева, разыскиваемого Сумгайытским ГУП, в Федеративной Республике Германия.

Национальным центральным бюро Интерпола МВД совместно с соответствующими ведомствами принимаются меры по экстрадиции обвиняемых лиц в нашу страну.