Песков не стал говорить, будет ли Путин поздравлять Трампа с юбилеем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии RTVI не стал говорить, будет ли российский лидер Владимир Путин поздравлять своего американского коллегу Дональда Трампа с предстоящим днем рождения.

«Пока много дел по российской повестке дня», - отметил представитель Кремля в ответ на вопрос, собирается ли Путин лично позвонить Трампу или отправить ему поздравительную телеграмму.

Дональд Трамп 14 июня будет отмечать 80-летний юбилей. В прошлый день рождения американского лидера Путин поздравлял его в ходе телефонного разговора, во время которого президенты обсудили вопросы двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы.

Источник: ТАСС