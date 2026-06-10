Джейхун Байрамов: Азербайджан намерен ввести безвиз для граждан Японии

Азербайджан намерен ввести безвизовый режим для всех граждан Японии.

Как передает Report со ссылкой на сообщение МИД Азербайджана в соцсетях, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам переговоров в Токио со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги.

"Министр Джейхун Байрамов объявил о намерении Азербайджана ввести режим безвизового въезда для всех граждан Японии, направляющихся в нашу страну, охарактеризовав эту инициативу как важный шаг к упрощению поездок, усилению деловых обменов, продвижению туризма и укреплению межчеловеческих связей между двумя странами", - говорится в сообщении.