Минюст Армении: текст новой конституции не готов к публикации

Текст новой конституции Армении не готов к публикации, так как министерство юстиции ждет мнений и замечаний от коллег.

Об этом сообщила министр юстиции Армении Србуи Галян, передает Sputnik Армения.

"Вчера (на заседании правления партии "Гражданский договор" — прим. ред.) обсуждали вопрос, связанный с публикацией текста новой конституции, и считаю, что в ближайшее время после обобщения — так говорю, потому что ждем мнений наших определенных коллег, и нам понадобится неделя-две, чтобы собрать эти мнения, — будет еще одно-два обсуждения, и тогда поймем, готовы или нет <...>. О причинах, почему не публиковали раньше: я много раз говорила ранее, что текст не готов, и ряд наших коллег не успели представить свои замечания", — сказала она.

Министр отметила, что вопрос о публикации должен решаться коллективно, а не единолично и, когда будет принято соответствующее решение, тогда и будет обнародован текст.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил политическую цель принять новую конституцию, которая будет "органически связана с гражданами Армении".

12 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что новая конституция Армении не должна содержать отсылки к Декларации независимости из-за конфликтной логики.