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Тегеран заявил, что продолжение переговоров будет рассмотрено с учетом последних событий

First News Media14:35 - Сегодня
Тегеран заявил, что продолжение переговоров будет рассмотрено с учетом последних событий

Официальный Тегеран будет рассматривать продолжение переговоров с учетом последних событий, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Комментируя ход переговоров по прекращению войны между Ираном и США, Багаи сказал: «Мы должны оценить текущую ситуацию с учетом событий прошлой ночи. Дипломатический процесс не происходит в вакууме, и для его продвижения необходима как минимум стабильная обстановка, чтобы можно было работать дальше».

По его словам, дипломатические усилия в отношениях с США не могут продвигаться вперед из-за неоднократных нарушений режима прекращения огня: «Дипломатия и военные действия не являются отдельными явлениями, они в совокупности — инструменты защиты национальных интересов и безопасности Ирана».

«Где бы это ни было необходимо, наши вооруженные силы с решимостью отвечают врагу. События прошлой ночи показали, что ВС Ирана не медлят в защите страны. В сфере дипломатии все структуры власти также полностью скоординированы».

Источник: IRNA

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