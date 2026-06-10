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Общество

Дорожная полиция задержала водителя и пассажира с наркотиками

Джамиля Суджадинова13:34 - Сегодня
Дорожная полиция задержала водителя и пассажира с наркотиками

На автодороге Баку - Алят - Астара сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана задержали водителя автомобиля марки Hyundai.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Caliber.Az, за рулём транспортного средства находился Айдар Шихмамедов. Водитель был направлен на медицинское освидетельствование, по результатам которого было установлено состояние наркотического опьянения.

В ходе дальнейшей проверки у одного из пассажиров автомобиля также были обнаружены наркотические вещества.

По факту произошедшего в отношении обоих лиц приняты предусмотренные законодательством меры.

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