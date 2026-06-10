В McDonald’s стартовала глобальная кампания, посвящённая FIFA World Cup 2026™ - ФОТО

В ресторанах McDonald’s Azərbaycan стартовала глобальная кампания FIFA Dünya Kuboku Menyusu. Она объединяет футбольную тематику, коллекционные предметы, специальные предложения и цифровые активности, позволяя болельщикам стать частью атмосферы предстоящего FIFA World Cup 2026™.

Центральное место в кампании занимает эксклюзивная коллекция из шести стаканов с уникальными дизайнами, созданная специально к FIFA World Cup 2026™. В коллекции представлены стаканы с изображениями Дэвида Бекхэма, Тьерри Анри, Роналдиньо, Сон Хын Мина и Ламина Ямаля, а также одного из самых узнаваемых персонажей McDonald’s — Гримаса.

Получить коллекционный стакан можно при заказе FIFA Dünya Kuboku Menyusu. Каждый стакан выдаётся в закрытой упаковке, поэтому заранее узнать, какой именно дизайн достанется гостю, невозможно.

В состав FIFA Dünya Kuboku Menyusu входят бургер на выбор или 9 McNuggets, картофель фри, напиток, коллекционный стакан и лимитированный соус Big Mac. Все продукты подаются в специальной брендированной упаковке FIFA World Cup™.

В рамках кампании McDonald’s также представляет новый McFlurry® с карамелью и кокосовой крошкой. Десерт подаётся в тематическом оформлении, посвящённом FIFA World Cup 2026™, и доступен для заказа в дополнение к FIFA Dünya Kuboku Menyusu.

Для юных гостей доступна новая коллекция игрушек Squishmallows™ в составе Happy Meal®, включающая 12 персонажей, созданных специально к FIFA World Cup 2026™. Игрушки представлены в футбольной тематике и поставляются в специальной брендированной упаковке.

Пользователи мобильного приложения McDonald’s могут принять участие в специальных играх, приуроченных к FIFA World Cup™. Участников ждут скидки и специальные предложения на продукцию McDonald’s. Кроме того, пользователи могут обменивать накопленные бонусы на специальную атрибутику чемпионата, включая футбольные мячи и эксклюзивные футболки FIFA World Cup™ с фирменным дизайном McDonald’s.

McDonald’s является официальным партнёром чемпионатов мира FIFA на протяжении более 30 лет. Новая глобальная кампания позволяет болельщикам почувствовать атмосферу предстоящего чемпионата ещё до его начала — через коллекционные предметы, специальные предложения и новые продукты, созданные в честь главного футбольного события мира.