 Фархад Мамедов: Мирная повестка с Азербайджаном сыграла ключевую роль в предвыборной кампании Пашиняна | 1news.az | Новости
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Фархад Мамедов: Мирная повестка с Азербайджаном сыграла ключевую роль в предвыборной кампании Пашиняна

Фарида Багирова13:08 - Сегодня
Фархад Мамедов: Мирная повестка с Азербайджаном сыграла ключевую роль в предвыборной кампании Пашиняна

Вопрос мира с Азербайджаном остается главным водоразделом армянской политики, разделив общество практически поровну – пожалуй, это ключевой показатель по итогам состоявшихся в Армении парламентских выборов.

Они продемонстрировали, что сторонникам нормализации отношений с Баку, пусть и с существенным преимуществом, но удалось сохранить политическое большинство. Таким образом, победа партии Никола Пашиняна, сделавшего мирную повестку ключевой темой своей кампании, открывает возможности для ее дальнейшего продвижения.

Важно подчеркнуть, что это – прямое следствие фундаментальных геополитических изменений в регионе, которые были сформированы именно Азербайджаном. Это Баку инициировал мирный процесс, предложив его базовые принципы и выстраивая практические механизмы регионального сотрудничества. Данная модель взаимодействия уже находит отражение в торгово-экономических связях.

Как новые региональные реалии повлияли на политические настроения в Армении и чего ожидать от Еревана на пути к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном – своим мнением по этим вопросам в интервью 1news.az поделился глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

- Как вы считаете, отражает ли победа Пашиняна поддержку большей частью армянского общества курса на мир с Азербайджаном?

- Результаты парламентских выборов в Армении показали, что общество страны по теме мирной повестки фактически разделилось 50 на 50. Просто сторонников мирной повестки представляет одна политическая сила, которой удалось аккумулировать большинство голосов. А политические силы, выступающие против этого курса, шли разрозненно, несколькими «колоннами», и в результате раздробили электорат. Поэтому мы можем говорить о том, что отношение к нынешней мирной повестке в армянском обществе – оно разделилось буквально пополам.

Это говорит о хрупкости процесса в самой Армении. Тем не менее, по результатам выборов политическая сила, поддерживающая мирную повестку с Азербайджаном, получила большинство. И это, по крайней мере, дает определенную ясность и предсказуемость на ближайшие пять лет в том смысле, что мирная повестка будет продолжена и получит дальнейшее развитие.

- Насколько фактор Азербайджана, его мирных инициатив повлиял на исход выборов в Армении?

- Конечно, автором мирной повестки является Азербайджан и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Все, что было принято - от текста мирного договора и до решения о снятии ограничений на транзит грузов - стало результатом инициативы Азербайджана при поддержке армянской стороны.

Также важно отметить, что упоминание Азербайджана и президента Ильхама Алиева в предвыборный период в Армении было очень высоким.

К сожалению, мы увидели и значительный пласт азербайджанофобского контента, когда Армению и армянское общество запугивали Азербайджаном - там присутствовали нотки расизма и откровенной азербайджанофобии. Мы увидели, что эти политические силы не смогли набрать большинство, хотя и аккумулировали значительную часть армянского электората. Это показательно, и мы фиксируем этот фактор на будущее.

Что касается геополитического измерения этих выборов в целом, их внутреннего характера, то мы можем констатировать, что мирная повестка с Азербайджаном сыграла ключевую роль в предвыборной кампании Пашиняна. Да, какие-то экономические вопросы, внутриполитическая повестка и внешнеполитические векторы Запад/ Россия, и т.д. – все это тоже присутствовало в предвыборных дискуссиях, но не они стали определяющими.

Главным, фактически ключевым тезисом Пашиняна, лозунгом, позволившим ему консолидировать свой электорат, стала именно мирная повестка с Азербайджанской Республикой.

- Какие конкретные шаги должны быть предприняты Арменией после выборов для подписания мирного договора с Азербайджаном?

- Согласованная мирная повестка подразумевает проведение референдума по принятию новой конституции и, уже после этого, подписание мирного договора. На сегодняшний день ситуация сложилась таким образом, что премьер-министр Армении по количеству мест в парламенте может инициировать проведение референдума, но провести его через парламент ему не хватает голосов. Для принятия такого решения требуется большинство - две трети, тогда как у партии Пашиняна имеется всего лишь три пятых. Этого достаточно для формирования правительства, назначений на ключевые посты и проведения законов через парламент, но недостаточно для объявления референдума.

При этом складывается достаточно интересная картина, когда в проведении какого-либо референдума может быть заинтересована и часть пророссийской оппозиции.

Поэтому исключать вариант, при котором оппозиционные силы поддержат голосование по референдуму, тоже не стоит. Это вполне возможно. Потому что это тоже форма политической активности. И они наверняка будут заинтересованы в том, чтобы эта политическая активность продолжалась и после парламентских выборов.

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