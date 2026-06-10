Захарова: ЕАЭС не потерпит иждивенческую позицию Армении с подготовкой к вступлению в ЕС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не станет терпеть ситуацию, при которой Армения занимает иждивенческую позицию по отношению к объединению, одновременно проводя подготовку к евроинтеграции.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Своих сограждан республиканское руководство пытается убедить в том, что якобы пока никакого выбора, теперь уже так ставится вопрос, между ЕС и ЕАЭС делать не нужно. Можно, мол, получать все преференции от евразийской интеграции и параллельно готовить себя к запросу в членство в другом экономическом блоке. Нет, не можно. Такую иждивенческую позицию в отношении к объединению ЕАЭС терпеть мы не намерены", - подчеркнула дипломат.

Источник: ТАСС