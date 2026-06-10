Актер Орхан Искендерли стал членом Европейской киноакадемии – ФОТО 

Азербайджанский актер Орхан Искендерли сообщил на своей странице в Instagram, что стал членом одной из самых влиятельных профессиональных организаций европейской киноиндустрии - Европейской киноакадемии (European Film Academy).

Отметим, что Европейская киноакадемия объединяет профессионалов кино по всей Европе и является одной из ключевых институций, формирующих повестку авторского и фестивального кино. Ежегодно академия проводит European Film Awards, которые считаются одними из самых престижных кинопремий региона.

Подчеркнем, что попасть в академию «по заявке» невозможно в привычном смысле: членство, как правило, связано с профессиональным признанием, отбором и приглашением со стороны самой организации. Вступление в неё рассматривается как показатель состоявшегося статуса в европейской киноиндустрии.

Отметим, что Орхан Искендерли известен, прежде всего, участием в авторских проектах режиссёра Хилала Байдарова. Он снимался в фильме «Səpələnmiş ölümlər arasında» (In Between Dying), который был представлен в основной программе Венецианского кинофестиваля в 2020 году, а также в ряде других работ, показанных на международных фестивалях, включая проекты из кинотрилогии Х.Байдарова, также представленные в Венеции.

Помимо фестивального кино, актёр также задействован в более массовом формате - он играет одну из главных ролей в азербайджанском сериале «Mikrorayon», выходящем в эфир на телеканале ITV.

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