Казахстан пригласил американские компании к разработке месторождений редких металлов

В Астане проходит заседание Диалога C5+1 по критическим минералам с участием представителей стран Центральной Азии и США.

Министр промышленности и строительства РК, Ерсайын Нагаспаев отметил, что критические минералы становятся основой глобального технологического перехода и новой архитектурой мировой промышленности.

По его словам, Центральноазиатский регион обладает значительной минерально-сырьевой базой, растущим промышленным потенциалом и стратегическим географическим положением между крупнейшими мировыми рынками. Казахстан, в свою очередь, рассматривает сектор критических минералов как один из ключевых приоритетов промышленной политики и долгосрочного экономического развития.

«Ресурсная база страны насчитывает более 9,5 тысяч месторождений, в том числе свыше 100 из них содержат редкие и редкоземельные металлы. Мы приглашаем американские компании к активному участию в их геологоразведке и добыче», — сказал Нагаспаев.

По его словам, с 2018 года вложения в геологоразведку выросли втрое, превысив 1 миллиард долларов США, а в страну пришли ведущие мировые компании.

Источник: Kazinform