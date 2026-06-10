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Захарова обвинила ЕС в попытке контроля выборов

First News Media14:50 - Сегодня
Захарова обвинила ЕС в попытке контроля выборов

Европейский союз в ручном режиме пытался контролировать ход избирательного процесса в Армении.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Любой человек, который хоть немного следил за повесткой, не мог не заметить, как ЕС в ручном режиме пытался контролировать ход электорального цикла. Тут вам и миссии быстрого реагирования на гибридные угрозы, и массированный десант для проведения политических шоу в Ереване в начале мая — в разгар предвыборной агитации, и звонок Урсулы фон дер Ляйен 4 июня, когда она срочно собрала финансовую поддержку для Армении. Вишенкой на торте стал визит главы представительства ЕС в ЦИК перед подсчетом голосов", — сказала Захарова.

По ее словам, ради получения нужного результата в Брюсселе с легкостью закрыли глаза на все, что связано с демократией, законностью и принципами невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

"Уровень мошенничества и махинаторства со стороны Брюсселя за гранью. Еще до голосования европейские структуры навязывали армянскому обществу ложную дилемму, представляя парламентские выборы едва ли не как судьбоносный выбор между ЕС и Россией. Это циничная манипуляция, не имеющая ничего общего с подлинными интересами армянского народа", — сказала Захарова.

Она отметила, что Европейский союз в его нынешнем виде не в состоянии предложить своим партнерам ничего «кроме экономической стагнации, абсолютно бездумной гонки вооружений, крайне опасных внешнеполитических авантюр, включая присоединение к враждебной антироссийской, русофобской политике».

Захарова также отметила, что атмосфера, в которой проходил весь электоральный процесс в Армении, включая многочисленные подтвержденные фактами сообщения о нарушении правил проведения голосования, вызывает у российской стороны закономерные вопросы. "Один из них: насколько в Ереване готовы на практике следовать провозглашаемым армянским руководством принципам демократии и верховенства права? Предлагаю дождаться окончательных результатов выборов. В Москве самым внимательным образом наблюдают за происходящим", — сказала она.

Источники: ТАСС, Sputnik

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