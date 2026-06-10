Песков: Пока точных договоренностей по встрече Путина с Пашиняном нет

Договоренностей по встрече президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна нет.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока точных договоренностей никаких нет. Вы знаете, что ожидается официальное объявление по итогам выборов 14 числа. Вы знаете, что там много участников выборов планируют опротестовывать, там будет пересчет, и так далее. То есть такая достаточно долгая и сложная [процедура]», - пояснил Песков.

Источник: ТАСС