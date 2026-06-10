Завершился самый сложный экзамен в мире: миллионы студентов сдали «гаокао» - ВИДЕО

В Китае завершился национальный вступительный экзамен в высшие учебные заведения «гаокао», который считается одним из самых конкурентных и психологически сложных экзаменов в мире.

Так, в 2026 году к испытанию были допущены около 12,9 миллиона участников по всей стране. Экзамен проходил с 7 по 10 июня и традиционно охватывал широкий набор дисциплин, включая языковые искусства, математику, английский язык, а также естественно-научные и социальные предметы.

В течение нескольких дней абитуриенты поэтапно проходили обязательные и профильные блоки тестирования, результаты которого определяют возможность поступления в университет.

Максимально возможный результат «гаокао» составляет 750 баллов. Итоговый балл формируется на основе нескольких экзаменационных блоков, где по обязательным предметам можно набрать до 150 баллов, а по дополнительным - до 100 баллов за каждый. Результаты экзамена напрямую определяют распределение выпускников по трёхуровневой системе вузов, где приоритет отдается наиболее рейтинговым университетам страны, включая Пекинский университет и Университет Цинхуа.

#wholesomemoments #students #emotional #exams ♬ original sound - China Minutes @chinaminutes 🎓 The final bell is starting to ring Across China, students poured out of exam halls to cheers, flowers, hugs and celebrations as this year’s Gaokao comes to an end. The Gaokao, China’s national university entrance exam, is widely regarded as the country’s most important academic test and plays a major role in university admissions. Strong results can open the door to China’s most prestigious universities, while scores also influence which institutions and degree programmes students are eligible to apply for. It can be compared to the SAT and ACT in the United States, A-levels in the UK, and national school-leaving exams such as Germany’s Abitur or France’s Baccalauréat — although the Gaokao is generally considered higher stakes due to its central role in university admissions. This year’s exams takes place from June 7–10, with millions of students sitting different papers and subjects across the country. For many students and families, the end of the Gaokao marks the culmination of years of study, dedication and preparation. 💭 How would you celebrate after finishing an exam like this? 👇🏼 ——— #examseason

Стоит отметить, что система «гаокао» существует в современном виде с 1952 года, однако её исторические корни уходят в традиционные императорские экзамены древнего Китая, которые использовались для отбора чиновников на государственную службу. Тогда экзаменационная система также проводилась ежегодно и отличалась крайне высоким уровнем сложности, а кандидатам требовалось демонстрировать глубокое знание классических текстов и умение писать объемные сочинения в ограниченных условиях. Исторические источники отмечают, что успешная сдача экзамена считалась социальным прорывом, тогда как неудача могла восприниматься как серьёзное жизненное поражение.

Современная система «гаокао» так же сопровождается невероятно строгим регулированием. В Китае нарушение правил проведения экзамена рассматривается как тяжёлое дисциплинарное и в отдельных случаях уголовное правонарушение.

За попытки списывания, использование запрещённых устройств или иные формы мошенничества предусмотрены крупные штрафы и, по действующим нормам, в наиболее серьёзных случаях - уголовная ответственность вплоть до нескольких лет лишения свободы. Подобные меры направлены на обеспечение равных условий для всех участников и сохранение высокой репутации экзаменационной системы.

Кроме того, экзамен проходит только для тех выпускников, которые планируют поступление в китайские университеты, при этом остальные учащиеся могут продолжать обучение в колледжах или выбирать профессиональные траектории без участия в «гаокао». В прошлом году число участников составляло около 13,3 миллиона человек.

Система высшего образования Китая включает более трёх тысяч университетов и около 47 миллионов учебных мест. При этом распределение студентов носит многоуровневый характер, в первую очередь заполняются места в ведущих вузах страны, затем в университетах среднего уровня и далее уже в региональных образовательных учреждениях.

Помимо стандартной системы поступления, в Китае действуют ограниченные грантовые программы для наиболее успешных абитуриентов. Такие программы могут полностью или частично покрывать стоимость обучения и предоставляются университетами, государственными структурами или крупными компаниями. Однако количество таких мест крайне ограничено и составляет лишь небольшую долю от общего числа поступающих.

Несмотря на то что участие в «гаокао» является бесплатным, дальнейшее обучение в старших классах и подготовительных программах, необходимых для допуска к экзамену, в ряде регионов требует дополнительных расходов, что также делает образовательную конкуренцию в стране более сложной и социально значимой.

Таким образом, «гаокао» остаётся ключевым социальным механизмом, который определяет образовательные и карьерные перспективы миллионов молодых людей в Китае.