Погода на четверг: В Баку ожидается до 33 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 11 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Вечером северо-восточный ветер сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 18-21° тепла, днем 29-33° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - ночью 60-70%, днем 45-50%.

В регионах Азербайджана в основном ожидается без осадков. Однако днем в отдельных горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди. В некоторых местах осадки могут усиливаться, возможны грозы и град. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-21° тепла, днем 28-33° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 17-22°, местами до 25-28° тепла.