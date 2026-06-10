Прошедшие 7 июня парламентские выборы в Армении стали знаковым событием, во многом зафиксировавшим новые геополитические реалии на Южном Кавказе.

Итоги этого голосования вызывают закономерный интерес экспертного сообщества и мировых медиа в том плане, что они закрепляют курс Армении на дрейф от России в сторону Запада и определяют контуры дальнейшего взаимодействия в рамках Южного Кавказа.

Анализ предвыборной кампании и самого дня голосования позволяет сделать глубокие выводы не только о внутреннем состоянии армянского общества, но и о специфике восприятия этих процессов международными институтами. Внимательное наблюдение за ходом электорального цикла выявляет очевидный парадокс между декларируемыми Ереваном стандартами и реальной практикой организации избирательного процесса. При этом детальный разбор допущенных нарушений, ставший одной из главных тем в региональном информационном пространстве, требует правильной и объективной оценки, лишенной поверхностных интерпретаций.

Обилие критических материалов в азербайджанских медиа, подробно освещавших многочисленные пробелы и манипуляции в ходе армянских выборов, со стороны может быть истолковано превратно. У поверхностного наблюдателя может возникнуть ложное впечатление, будто Баку априори настроен против победы действующей армянской власти во главе с Николом Пашиняном или пытается дестабилизировать ее позиции. Однако подобный взгляд в корне неверен и не отражает реальную стратегическую логику. В действительности, выпячивание и скрупулезная фиксация нарушений преследуют совершенно иную, более фундаментальную аналитическую цель. Этот подход применяется для того, чтобы на конкретном и свежем примере продемонстрировать относительность самого понятия современной демократии, а также в очередной раз подсветить укоренившиеся двойные стандарты западных институтов.

Наблюдательные миссии и политические центры Запада в данной ситуации продемонстрировали удивительную избирательность зрения, фактически предпочтя «не заметить» колоссальный массив допущенных нарушений. В тех же редких случаях, когда полностью проигнорировать факты было невозможно, западные структуры поспешили выдать дежурные формулировки о том, что данные инциденты якобы носили «частный характер» и не имели решающего влияния на общие итоги волеизъявления. Для Баку фиксация этой предвзятости служит весомым и неопровержимым контраргументом против постоянных попыток Запада читать Азербайджану лекции о правах человека и «прозрачности, справедливости и честности» электоральных процедур. Одновременно с этим предметный разбор нарушений эффективно бьет по пропагандистским попыткам Армении преподнести себя международному сообществу в качестве некоего образцового «островка демократии» в регионе.

Масштаб и характер задокументированных в день голосования инцидентов наглядно доказывают, что речь идет не об отдельных технических помарках, а о системном кризисе избирательного права. По самым консервативным оценкам независимых местных и международных наблюдателей, явные нарушения были официально зафиксированы по меньшей мере на 800 избирательных участках по всей стране, что составляет внушительную долю от общего их числа. Серьезность ситуации подтверждается и сухой статистикой правоохранительных органов самой Армении, которые под давлением неопровержимых улик были вынуждены дать ход расследованиям. В частности, по официальным данным, МВД республики возбудило 79 уголовных дел, в рамках которых к настоящему моменту арестовано 18 человек. Еще более внушительные цифры демонстрирует Генпрокуратура, куда поступило свыше 400 официальных жалоб и заявлений. На их основании ведомство инициировало 186 уголовных производств, причем в отношении 12 фигурантов уже вынесены судебные решения об аресте. Не остался в стороне и Антикоррупционный комитет, по линии которого было поднято 115 уголовных дел, повлекших за собой задержание 214 граждан, из которых 91 человек был взят под стражу. Наличие столь масштабной следственной активности со стороны госорганов красноречиво свидетельствует о том, что глубина злоупотреблений вышла далеко за рамки допустимого даже по меркам развивающихся правовых систем.

Большая часть зафиксированных правонарушений носила выраженный организационный характер и была напрямую направлена на подрыв основополагающего принципа любых демократических выборов - тайны волеизъявления граждан. В числе наиболее распространенных методов давления на избирателей отмечалась массовая фиксация случаев прямого и косвенного подкупа, когда материальные блага и обещания использовались в качестве главного аргумента в пользу правящей элиты. Сама процедура голосования на многих участках превратилась в фикцию из-за использования прозрачных конвертов, позволявших членам комиссий видеть отметки в бюллетенях, а также из-за регулярных фактов ведения незаконной фото- и видеосъемки прямо внутри кабин для голосования. Практиковалось и открытое, демонстративное заполнение бюллетеней под надзором посторонних лиц, что вкупе с последующими многочисленными неувязками и исправлениями в итоговых протоколах ставит под сомнение легитимность первичных данных.

Параллельно с этим на полную мощность был запущен административный ресурс. Бюджетники, работники крупных госпредприятий и студенты вузов подвергались жесткому давлению и принудительному приводу на предвыборные митинги правящей партии «Гражданский договор». В сам день голосования вопреки закону в непосредственной близости от избирательных участков продолжала открыто распространяться агитационная продукция, а государственное телевидение на протяжении всей кампании обеспечивало исключительно однобокий, комплиментарный для властей эфир, полностью отсекая оппозицию от диалога с обществом.

Не менее изощренными оказались манипуляции со списками избирателей и применение технологий искусственного раздувания явки. Аналитики зафиксировали около 18 тысяч явных несоответствий в официальных реестрах, включая регистрацию посторонних и несуществующих лиц по адресам жилых домов без ведома их реальных владельцев. Вскрылась и схема так называемой фиктивной госпитализации, когда здоровые граждане массово оформлялись в медицинские учреждения для организации контролируемого голосования по месту мнимого лечения под кураторством лояльного главврача. На ряде участков классическим образом отработала технология «карусели», подразумевавшая организованный подвоз групп лиц для повторного голосования по подложным документам на разных точках. В процессе подсчета голосов на ключевых участках происходили внезапные отключения электроэнергии, в полумраке фиксировалось присутствие неперерегистрированных партийных функционеров, координировавших действия комиссий. Силовые структуры, в свою очередь, обеспечили жесткое сопровождение голосования среди военнослужащих, чьи потоки буквально направлялись офицерами в нужное электоральное русло. Все это происходило на фоне беспрецедентного давления на политических оппонентов. Обыски и превентивные задержания затронули сотни активистов, причем только у одной из оппозиционных партий в изоляторах оказались более 700 членов, что фактически парализовало работу ее штабов в решающие часы.

Однако, признавая и детально описывая этот глубокий правовой нигилизм армянской избирательной системы, необходимо сохранять прагматичный аналитический баланс. Факт колоссальных нарушений и молчаливое потворство им со стороны Запада - это объективная реальность, но она не отменяет другой, гораздо более важной для региона геополитической константы. Несмотря на всю сомнительность чистоты процедур, сохранение Никола Пашиняна и его команды у руля власти в Ереване объективно отвечает долгосрочным национальным интересам Азербайджана.

В данном контексте речь идет не о симпатиях к конкретной политической фигуре, а о сухом, прагматичном расчете. Нынешний армянский премьер-министр, в отличие от своих радикальных реваншистских оппонентов, представляет ту часть армянского политического класса, которая оказалась способна признать новые реалии на Южном Кавказе. Пашинян поддерживает и продвигает ту мирную повестку дня, базовые параметры которой были изначально четко сформулированы и выдвинуты президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Для Баку преемственность власти в Ереване означает предсказуемость переговорного процесса и минимизацию рисков внезапного отката к прежней деструктивной парадигме тридцатилетнего противостояния.

Ключевым моментом в оценке итогов этих выборов является понимание того, что Азербайджан своей последовательной, твердой политикой и победой в плоскости международного права наглядно показал Армении единственный жизнеспособный путь к выживанию и развитию - путь подлинного, а не декларативного мира. Политические силы во главе с Пашиняном, пройдя через болезненную трансформацию, в конечном итоге осознали всю глубину пользы этого мирного процесса как для своей собственной политической выживаемости, так и для будущего всего региона в целом. Подписание мирного договора, демаркация границ на основе легитимных карт и разблокирование транспортных артерий дают региону шанс на экономический прорыв. Важно подчеркнуть, что прагматизм ситуации начинает доходить и до рядового армянского избирателя. Граждане, отдавшие свои голоса за действующее правительство, голосовали не за идеальные реформы или внутренние успехи кабинета, которых практически нет, а за банальное нежелание возвращаться в окопы ради чужих реваншистских иллюзий. Избиратели Пашиняна проявили базовый инстинкт самосохранения, осознав, что предложенная Баку формула мирного сосуществования и взаимного признания суверенитета является безальтернативной. Таким образом, победа Пашиняна выгодна не потому, что его курс безупречен, а потому, что она цементирует отказ армянского государства от деструктивного реваншизма, открывая прямую дорогу к завершению мирного процесса на Южном Кавказе под эгидой новых, справедливых региональных правил игры.