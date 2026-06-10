Лавров об Армении: Разбираться нужно оперативно

Арменией уже принят закон о вступлении в Евросоюз, поэтому вопрос о членстве страны в ЕАЭС стоит ребром, разбираться нужно оперативно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"(По заявлениям армянского руководства - ред.) Пока ни о каком выходе из Евразийского экономического союза речь не идет, потому что мы (армянское руководство - ред.) еще не вступили в Евросоюз. Вы знаете, в Армении уже принят закон о вступлении в ЕС, поэтому вопрос уже стоит ребром... Здесь придется, конечно, разбираться оперативно", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Источник: РИА Новости