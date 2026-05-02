В Баку представили транспортный гид для участников WUF13 - ФОТО

С целью обеспечения комфортного передвижения участников Всемирного форума городов (WUF13) в Баку организована работа общественного транспорта, включающая метро, автобусы, железнодорожное сообщение и микромобильность.

Для оплаты проезда в метро и автобусах используется BakıKart, а для поездок по железной дороге — ADY kart. Также доступны платежи через мобильные приложения, QR-билеты и бесконтактную технологию NFC. Ближайшей к месту проведения форума станцией является "Кёроглу". Метрополитен работает ежедневно с 06:00 до 00:00, поезда по Абшеронской кольцевой линии курсируют с 06:30 до 23:00, а экспресс H1 из аэропорта в центр города функционирует круглосуточно. Мобильные приложения BakıKart, ADY и AYNA MaaS позволяют отслеживать транспорт в реальном времени, планировать маршруты и пополнять баланс. Для лиц с инвалидностью предусмотрена услуга "Доступное метро", а для альтернативного передвижения в городе создано около 50 км велодорожек.