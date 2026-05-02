В Баку представили транспортный гид для участников WUF13 - ФОТО
С целью обеспечения комфортного передвижения участников Всемирного форума городов (WUF13) в Баку организована работа общественного транспорта, включающая метро, автобусы, железнодорожное сообщение и микромобильность.
Для оплаты проезда в метро и автобусах используется BakıKart, а для поездок по железной дороге — ADY kart. Также доступны платежи через мобильные приложения, QR-билеты и бесконтактную технологию NFC. Ближайшей к месту проведения форума станцией является "Кёроглу". Метрополитен работает ежедневно с 06:00 до 00:00, поезда по Абшеронской кольцевой линии курсируют с 06:30 до 23:00, а экспресс H1 из аэропорта в центр города функционирует круглосуточно. Мобильные приложения BakıKart, ADY и AYNA MaaS позволяют отслеживать транспорт в реальном времени, планировать маршруты и пополнять баланс. Для лиц с инвалидностью предусмотрена услуга "Доступное метро", а для альтернативного передвижения в городе создано около 50 км велодорожек.
WUF13 iştirakçıları üçün ictimai nəqliyyat haqqında məlumat
Bakı şəhərində hərəkət metro, avtobus, dəmir yolu, aeroport ekspress marşrutu, taksi xidmətləri və mikromobillik vasitələri ilə rahat şəkildə təşkil olunur. Metro və avtobuslarda ödəniş üçün “BakıKart”, dəmir yolu… pic.twitter.com/KOe6RBXwaJ — WUF13Azerbaijan (@WUF13Azerbaijan) May 2, 2026