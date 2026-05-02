Визит Карлон в Агдам и Физули подтвердил расширение сотрудничества Азербайджана и США - ФОТО
Поездка временной поверенной в делах посольства США в Баку Эми Карлон в Агдам и Физули подтверждает расширение американо-азербайджанского сотрудничества.
"Поездка Карлон на этой неделе как в Агдам, так и в Физули вновь подтверждает расширение американо-азербайджанского сотрудничества после подписания в феврале Хартии стратегического партнерства президентом Ильхамом Алиевым и вице-президентом США Вэнсом, а также наше общее обязательство по содействию миру, стабильности и долгосрочному восстановлению на Южном Кавказе", - подчеркивается в публикации на странице дипмиссии в соцсети Х.
Füzulidə olduğu müddətdə Müvəqqəti işlər vəkili Karlon yenidən məskunlaşmış yaşayış məhəlləsinə, DOST Mərkəzinə və yerli orta məktəbə baş çəkərək, yerli icmaların bərpasında infrastrukturun, təhsilin və sosial xidmətlərin rolunu vurğulayıb.
Отметим, что Э. Карлон посетила Агдам и Физули в рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса.