Узбекистан и Азербайджан проведут геологоразведочные работы на месторождениях драгметаллов

Узбекистан и Азербайджан до конца года примут решение о начале совместных геологоразведочных работ на месторождениях драгоценных металлов.

Об этом Report сказал заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана Урал Юсупов в кулуарах 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР) в Самарканде.

"Мы начали активную совместную работу с азербайджанской компанией AzerGold по геологоразведке на территории Республики Узбекистан. В данный момент идет изучение документации. Полагаю, что до конца года мы примем решение о совместном проведении геологоразведочных работ на месторождениях драгоценных металлов (золота и серебра). Также мы предложили партнерам рассмотреть проекты по добыче критически важных металлов.

На текущий момент мы изучаем потенциал драгоценных месторождений (золото, серебро - ред.) в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях, а также критические материалы в Республике Каракалпакстан и Джизакской области ", - заявил замминистра.