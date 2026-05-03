В Нахчыван прибыла делегация религиозных деятелей Турции и Грузии

При организации Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными структурами и Фонда пропаганды духовных ценностей делегация в составе религиозных деятелей из турецких провинций Карс и Ыгдыр, различных регионов Грузии с компактным проживанием азербайджанцев, а также религиозных деятелей, действующих в нашей стране, находится с визитом в Нахчыванской Автономной Республике.

Визит направлен на дальнейшее укрепление духовно-религиозных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, развитие сотрудничества на основе общих историко-культурных ценностей, расширение религиозно-просветительской деятельности, а также продвижение здоровой религиозной среды.

3 мая делегация сначала посетила мечеть Казыма Карабекир Паши. Гостям была представлена подробная информация о созданных в мечети условиях, организации и проведении религиозных обрядов, а также о внимании и заботе государства к охране религиозных памятников. Члены делегации совершили ставшую традиционной для Азербайджана объединённую молитву.

В соответствии с программой визита в течение дня религиозные деятели ознакомятся с комплексом мечети Гейдара и плато Батабат.

Отметим, что 4 мая в Нахчыване при организации Государственного комитета по работе с религиозными структурами и Фонда пропаганды духовных ценностей состоится конференция на тему «Зангезурский путь — по следам истории».

