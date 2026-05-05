Состоялась встреча со спортсменами, добившимися высоких результатов на международных соревнованиях - ФОТО

Сегодня министр молодежи и спорта Фарид Гаибов провел встречу со спортсменами, добившимися высоких результатов на международных соревнованиях в прошлом месяце.

Как сообщили в пресс-службе министерства, мероприятие, организованное в Азербайджанской академии спорта, началось с исполнения государственного гимна. Спортсменам, удостоенным звания «Мастер спорта Азербайджанской Республики», были вручены соответствующие удостоверения и нагрудные знаки.

Министр Фарид Гаибов, высоко оценив успехи, достигнутые спортсменами на международных аренах, поздравил их и тренеров. Он сообщил, что в течение марта государственный гимн Азербайджанской Республики прозвучал в 13 странах, а наши спортсмены в общей сложности завоевали 82 золотые, 56 серебряных и 70 бронзовых медалей.

В ходе мероприятия был продемонстрирован видеоролик, отражающий результаты, достигнутые на международных соревнованиях. Представители ряда видов спорта проинформировали о турнирах, в которых они приняли участие, и своих достижениях.