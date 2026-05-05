В известных торговых обьектах выявили продажу поддельной икры под видом натуральной - ФОТО
Как говорится в сообщении Агентства пищевой безопасности Азербайджана, в рамках проверок были исследованы 10 продовольственных рынков, 8 торговых объектов, 14 складов импортёров и 61 предприятие общественного питания.
В ходе проверок нарушения выявлены на рынках «Кешля», «Узбек», «Сахил» и «Зелёный рынок». Там обнаружены продукты без маркировки и сопроводительных документов, а также с истёкшим сроком годности. Кроме того, на рынке «Кешля» под видом натуральной икры форели продавалась искусственная икра, а на рынке «Узбек» — искусственная икра в неэтикетированной упаковке.
Также нарушения зафиксированы в двух торговых объектах — «Balique 2023 LTD» LLC и «Natural Fish», где выявлена продукция без маркировки и с истёкшим сроком годности. Лабораторные исследования показали наличие бактерии Listeria monocytogenes в икре, реализуемой в «Natural Fish».
Кроме того, на складе импортёра «Food Fish» LLC продукция хранилась и продавалась без лабораторных заключений и санитарных документов. Также установлено, что одно предприятие по производству искусственной икры работало без регистрации.
Всего выявлено 15 325 кг красной икры и 800 г чёрной икры без маркировки и документов, а также 678 кг красной и 1 243 кг чёрной икры с истёкшим сроком годности.
Вся некачественная и просроченная продукция изъята и уничтожена. Контрольные мероприятия продолжаются.
Отмечается, что Агентство проверяет как искусственную, так и натуральную икру на соответствие качеству и безопасности. Однако продажа искусственной икры под видом натуральной считается введением потребителя в заблуждение и влечёт административную ответственность.
|
№
|
Subyektin adı
|
Obyektin faktiki fəaliyyət ünvanı
|
Fəaliyyət sahəsi
|
Obyektin adı
|
İstifadə edilən kürünün növü
|
Təbii/Süni
|
1
|
"EL-E" MMC
|
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, 2559-cu məhəllə, M.Gəncəvi küçəsi 17
|
şadlıq evi
|
"Platin" şadlıq evi
|
kürü verilmir
|
2
|
"Turan-Tay" kiçik müəssisəsi
|
Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, A.M.Şərifzadə küçəsi 181
|
şadlıq evi
|
"Ağ Çiçəyim" şadlıq evi
|
qırmızı kürü
|
süni
|
3
|
“Sədərək” firması
|
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, B.Çobanzadə küçəsi
|
şadlıq evi
|
“Sapfir” şadlıq evi
|
qırmızı kürü, qara kürü
|
təbii
|
4
|
Hüseynov Elçin Əlipənah oğlu
|
Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, C.Səlimov küçəsi 18A
|
şadlıq evi
|
"Niel" şadlıq sarayı
|
qırmızı kürü, qara kürü
|
təbii
|
5
|
Qubadov Elçin Arif oğlu
|
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Gəncə prospekti, ev 113T, məhəllə 2935V
|
şadlıq evi
|
"Kremlin" şadlıq evi
|
qırmızı kürü
|
təbii
|
6
|
Aslanlı Raul Samir oğlu
|
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Gəncə prospekti, ev 113T, məhəllə 2935V
|
şadlıq evi
|
"Piano" şadlıq evi
|
qırmızı kürü, qara kürü
|
süni
|
7
|
"Su Sonası" MMC
|
Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Təbriz küçəsi 60
|
şadlıq evi
|
"Su Sonası" şadlıq evi
|
qırmızı kürü, qara kürü
|
təbii
|
8
|
Fətiyev Ələkbər Tağı oğlu
|
Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 20 Yanvar küçəsi 12
|
şadlıq evi
|
"Sofiya" şadlıq evi
|
qırmızı kürü, qara kürü
|
süni
|
9
|
İsmayılova Səbinə Zahid qızı
|
Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Ş.Kamilov küçəsi 3E
|
şadlıq evi
|
"Səbinə" şadlıq evi
|
qırmızı kürü, qara kürü
|
süni
|
10
|
“TURAL-7” firması
|
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Babək prospekti 2315, məhəllə 64P
|
şadlıq evi
|
"Great Events Hall"
|
kürü verilmir
|
11
|
“ELLADA-S” MMC
|
Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, B.Bünyatov küçəsi 10T
|
şadlıq evi
|
"Ellada" şadlıq evi
|
kürü verilmir
|
12
|
Həsənxanov Nurlan Hacı oğlu
|
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, R.Allahverdiyev küçəsi
|
şadlıq evi
|
"Nur saray" şadlıq evi
|
kürü verilmir
|
13
|
Süleymanov Yaşar Paşa oğlu
|
Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Ə.Vahid küçəsi 28B
|
şadlıq evi
|
"Lüks Plaza" şadlıq evi
|
qırmızı kürü, qara kürü
|
süni
|
14
|
Kazımov Rəşad Sanel oğlu
|
Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Əmircan qəsəbəsi, M.Mustafayev küçəsi 21
|
şadlıq evi
|
"Nəqqaş" şadlıq evi
|
kürü verilmir
|
15
|
Əhmədov Şükür Batum oğlu
|
Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ak.H.Əliyev küçəsi 141
|
şadlıq evi
|
"Diva Plaza" şadlıq sarayı
|
qırmızı kürü
|
süni
|
16
|
Allahyarov Natiq Nurəli oğlu
|
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, S.S.Axundov küçəsi, 7-ci mkr
|
şadlıq evi
|
"Sinfoniya Hall" şadlıq evi
|
qırmızı kürü
|
təbii
|
17
|
Hüseynov Bəybala Qaraş oğlu
|
Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Badamdar qəsəbəsi, Badamdar şosesi, döngə 20
|
şadlıq evi
|
“Everest” şadlıq evi
|
qırmızı kürü, qara kürü
|
süni
|
18
|
Dursunəliyev Səfa Dursunəli oğlu
|
Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, M.Sübhi küçəsi 2
|
şadlıq evi
|
"Xəzər" şadlıq evi
|
kürü verilmir
|
19
|
Hətəmov İlqar Bəhram oğlu
|
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, B.Çobanzadə küçəsi 1
|
şadlıq evi
|
"Sarı Gəlin" şadlıq sarayı
|
qırmızı kürü, qara kürü
|
süni
|
20
|
Rəhimov Vahid Musa oğlu
|
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, məhəllə 2505, B.Çobanzadə küçəsi 8
|
şadlıq evi
|
"Xarı Bülbül" şadlıq evi
|
qırmızı kürü, qara kürü
|
süni
|
21
|
Əliyev Səxavət Məşi oğlu
|
Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbəsi, M.Seyidov küçəsi, ev 56F
|
şadlıq evi
|
"Sahil" şadlıq sarayı
|
kürü verilmir
|
22
|
"Elux" MMC
|
Bakı şəhəri Nizami rayonu, M.Əliyev küçəsi, 2403-cü məhəllə
|
şadlıq evi
|
"Elux" şadlıq evi
|
qırmızı kürü, qara kürü
|
təbii
|
23
|
Abbasova Fidan Fəxrəddin qızı
|
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Babək prospekti 13C
|
şadlıq evi
|
"Delux Events Hall" şadlıq sarayı
|
qırmızı kürü
|
süni
|
24
|
Əsgərov Talıb Razadə oğlu
|
Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Balaxanı qəsəbəsi
|
şadlıq evi
|
"Ayxan" şadlıq evi
|
qırmızı kürü
|
süni
|
25
|
Əliyev Rəman İlqar oğlu
|
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, M.Abbasov küçəsi, 2405-ci məhəllə
|
şadlıq evi
|
"Romance Palace" şadlıq evi
|
qırmızı kürü
|
təbii
|
26
|
Qəhrəmanova Natafat Nağı qızı
|
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsi, Ə.Ağayev küçəsi, ev 36
|
şadlıq evi
|
“Mələk” şadlıq evi
|
qırmızı kürü, qara kürü
|
süni
|
27
|
İsmayılov İlkin Hamlet oğlu
|
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Babək prospekti 31D
|
şadlıq evi
|
“Luxury Hall” şadlıq evi
|
qırmızı kürü
|
süni
|
28
|
Qəribov Qüdrət Elsevər oğlu
|
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Babək prospekti 56A
|
şadlıq evi
|
“Mala Praga” şadlıq evi
|
kürü verilmir
|
29
|
İskəndərov Yaşar Aydın oğlu
|
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Ə.Naxçıvani küçəsi, məhəllə 3067
|
şadlıq evi
|
"Yeni Həyat" şadlıq evi
|
kürü verilmir
|
30
|
"Böyük Saray" MMC
|
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, M.Əliyev küçəsi 17G
|
şadlıq evi
|
"Böyük Saray" şadlıq sarayı
|
kürü verilmir
|
31
|
"Prant-Nt" MMC
|
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, B.Çobanzadə küçəsi 30K
|
şadlıq evi
|
"Ağ Saray" şadlıq evi
|
kürü verilmir
|
32
|
"Xudafərin - 54" firması
|
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Birinci Əhmədli küçəsi, ev 25
|
şadlıq evi
|
“Xudafərin” şadlıq sarayı
|
kürü verilmir
|
33
|
Əliyeva Fəridə Ələsgər qızı
|
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Çobanzadə küçəsi
|
şadlıq evi
|
"Xan Sarayı" şadlıq evi
|
qırmızı kürü, qara kürü
|
süni
|
34
|
"Rezerv" Kooperativi
|
Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Suraxanı-Zığ yolu
|
şadlıq evi
|
"Star Palace" şadlıq evi
|
kürü verilmir
|
35
|
Xəlilov Soltan Xeyrulla oğlu
|
Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt qəsəbəsi, A.Abdullayev küçəsi 51
|
şadlıq evi
|
"Nərminə" şadlıq evi
|
kürü verilmir
|
36
|
"Sea Breeze Catering" MMC
|
Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Nardaran qəsəbəsi, Nardaran-Ləhiş yolu
|
şadlıq evi
|
"Event Hall" şadlıq sarayı
|
qırmızı kürü, qara kürü
|
təbii
|
37
|
"Ay İşığı-R" MMC
|
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, M.Əliyev küçəsi, 2405-ci məhəllə
|
şadlıq evi
|
"Ay İşığı" şadlıq evi
|
qırmızı kürü
|
təbii
|
38
|
Qasımov Aslan Qasım oğlu
|
Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi, A.Şəbiyev küçəsi 9F
|
şadlıq evi
|
"Dəniz Palace" şadlıq evi
|
kürü verilmir
|
39
|
Sərdarov Adilxan Nəbi oğlu
|
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, A.Manafov küçəsi, 2347-ci məhəllə
|
şadlıq evi
|
“İmperator” şadlıq sarayı
|
qırmızı kürü, qara kürü
|
süni
|
40
|
Səmədov Rəfail Bahyəddin oğlu
|
Bakı şəhəri
|
şadlıq evi
|
"Meridian Palazzo" şadlıq evi
|
qırmızı kürü
|
təbii
|
41
|
Kazımov Cəsur Nurəddin oğlu
|
Bakı şəhəri
|
şadlıq evi
|
"Niaqara" şadlıq evi
|
kürü verilmir
|
42
|
Əsədov Təşkilat Rəhim oğlu
|
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 8-ci mkr, S.S.Axundov küçəsi 8B
|
şadlıq evi
|
"Cratos Hall" şadlıq evi
|
qara kürü
|
təbii
|
43
|
İbadullayev Xəyal Fəxrəddin oğlu
|
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, M.Əliyev küçəsi, 2403/04 məhəllə
|
şadlıq evi
|
"Xəmsə" şadlıq evi
|
kürü verilmir
|
44
|
Əhmədov Əhmədağa Hümbət oğlu
|
Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, E.Quliyev küçəsi 42C
|
şadlıq evi
|
"Kristal Palace" şadlıq evi
|
kürü verilmir
|
45
|
"Xəzər-XXI Əsr" MMC
|
Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Z.Bünyadov prospekti, 2075-ci məhəllə
|
şadlıq evi
|
“Vavilon Hall” şadlıq sarayı
|
kürü verilmir
|
46
|
Bayramov Vüqar Əli oğlu
|
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, M.Əliyev küçəsi, ev 9, 2404-cü məhəllə
|
şadlıq evi
|
"Neolit" şadlıq evi
|
qırmızı kürü
|
təbii
|
47
|
Əzizova Arzu Zülfüqar qızı
|
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, M.Hadi küçəsi 51
|
şadlıq evi
|
"Təbrik" şadlıq evi
|
kürü verilmir
|
48
|
Əliyev Azər Rəcəbəli oğlu
|
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xocalı küçəsi 15
|
şadlıq evi
|
"Mübarək" şadlıq evi
|
kürü verilmir
|
49
|
Binanda Nərminə Yadulla qızı
|
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, 2403-cü məhəllə, M.Əliyev küçəsi 23B
|
şadlıq evi
|
"Su Səsi" şadlıq evi
|
kürü verilmir
|
50
|
Mirzəyev Eltun Ceyhun oğlu
|
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, B.Çobanzadə küçəsi 338A
|
şadlıq evi
|
"Qızıl Saray" şadlıq evi
|
kürü verilmir
|
51
|
Mustafayev İlkin Fəxrəddin oğlu
|
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, M.Əliyev küçəsi 9
|
şadlıq evi
|
"Altun Saray" şadlıq evi
|
kürü verilmir
|
52
|
Məmmədov Əliağa Fərhad oğlu
|
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, B.Çobanzadə küçəsi 332
|
şadlıq evi
|
"Grand Opera" şadlıq evi
|
kürü verilmir
|
53
|
Ələkbərov Hüseyn Qafar oğlu
|
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, B.Çobanzadə küçəsi 332
|
şadlıq evi
|
"Golden Ring" şadlıq evi
|
kürü verilmir
|
54
|
Şirinov Orxan Zamməddin oğlu
|
Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Milli Ordu küçəsi, ev 40
|
şadlıq evi
|
“Mira Hall” şadlıq evi
|
kürü verilmir
|
55
|
Cəlilov Bəhram Bayram oğlu
|
Bakı şəhəri,Sabunçu rayonu, Ü.Rəcəb küçəsi, ev 24
|
şadlıq evi
|
"Firuzə" şadlıq evi
|
kürü verilmir
|
56
|
Əliyev Pərviz Hikmət oğlu
|
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, X.Məmmədov və M.Hadi küçələrinin kəsişməsi
|
ictimai iaşə obyekti
|
“Sushi Home by Fereh”
|
kürü verilir
|
süni
|
57
|
Qədiyev Anar Elşad oğlu
|
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, M.Hadi küçəsi 376
|
ictimai iaşə obyekti
|
“Yakudza Sushi”
|
kürü verilir
|
süni
|
58
|
İrzayev Musa Yalçın oğlu
|
Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Əmircan qəsəbəsi, M.Mustafayev küçəsi 22B
|
ictimai iaşə obyekti
|
“Samuray Sushi”
|
kürü verilir
|
süni
|
59
|
Həmidov Rza Heydər oğlu
|
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, C.Həsənov küçəsi, ev 81, mənzil 98
|
ictimai iaşə obyekti
|
“Mister Sushi”
|
kürü verilir
|
süni
|
60
|
Məmmədova Rəqsanə Tahir qızı
|
Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, M.Mirqasımov küçəsi, 972-ci məhəllə, 2-ci blok
|
ictimai iaşə obyekti
|
“Yakudza Sushi”
|
kürü verilir
|
süni
|
61
|
Tağıyev Rəşad Tofiq oğlu
|
Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, M.Muxtarov küçəsi, 613-cü məhəllə, ev 185b
|
ictimai iaşə obyekti
|
"Mooshu Sushi"
|
kürü verilir
|
süni