 В известных торговых обьектах выявили продажу поддельной икры под видом натуральной - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

First News Media18:45 - 05 / 05 / 2026
В Азербайджане проведён мониторинг оборота поддельной икры.

Как говорится в сообщении Агентства пищевой безопасности Азербайджана, в рамках проверок были исследованы 10 продовольственных рынков, 8 торговых объектов, 14 складов импортёров и 61 предприятие общественного питания.

В ходе проверок нарушения выявлены на рынках «Кешля», «Узбек», «Сахил» и «Зелёный рынок». Там обнаружены продукты без маркировки и сопроводительных документов, а также с истёкшим сроком годности. Кроме того, на рынке «Кешля» под видом натуральной икры форели продавалась искусственная икра, а на рынке «Узбек» — искусственная икра в неэтикетированной упаковке.

Также нарушения зафиксированы в двух торговых объектах — «Balique 2023 LTD» LLC и «Natural Fish», где выявлена продукция без маркировки и с истёкшим сроком годности. Лабораторные исследования показали наличие бактерии Listeria monocytogenes в икре, реализуемой в «Natural Fish».

Кроме того, на складе импортёра «Food Fish» LLC продукция хранилась и продавалась без лабораторных заключений и санитарных документов. Также установлено, что одно предприятие по производству искусственной икры работало без регистрации.

Всего выявлено 15 325 кг красной икры и 800 г чёрной икры без маркировки и документов, а также 678 кг красной и 1 243 кг чёрной икры с истёкшим сроком годности.

Вся некачественная и просроченная продукция изъята и уничтожена. Контрольные мероприятия продолжаются.

Отмечается, что Агентство проверяет как искусственную, так и натуральную икру на соответствие качеству и безопасности. Однако продажа искусственной икры под видом натуральной считается введением потребителя в заблуждение и влечёт административную ответственность.

Subyektin adı

Obyektin faktiki fəaliyyət ünvanı

Fəaliyyət sahəsi

Obyektin adı

İstifadə edilən kürünün növü

Təbii/Süni

1

"EL-E" MMC

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, 2559-cu məhəllə, M.Gəncəvi küçəsi 17

şadlıq evi

"Platin" şadlıq evi

kürü verilmir

2

"Turan-Tay" kiçik müəssisəsi

Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, A.M.Şərifzadə küçəsi 181

şadlıq evi

"Ağ Çiçəyim" şadlıq evi

qırmızı kürü

süni

3

“Sədərək” firması

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, B.Çobanzadə küçəsi

şadlıq evi

“Sapfir” şadlıq evi

qırmızı kürü, qara kürü

təbii

4

Hüseynov Elçin Əlipənah oğlu

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, C.Səlimov küçəsi 18A

şadlıq evi

"Niel" şadlıq sarayı

qırmızı kürü, qara kürü

təbii

5

Qubadov Elçin Arif oğlu

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Gəncə prospekti, ev 113T, məhəllə 2935V

şadlıq evi

"Kremlin" şadlıq evi

qırmızı kürü

təbii

6

Aslanlı Raul Samir oğlu

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Gəncə prospekti, ev 113T, məhəllə 2935V

şadlıq evi

"Piano" şadlıq evi

qırmızı kürü, qara kürü

süni

7

"Su Sonası" MMC

Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Təbriz küçəsi 60

şadlıq evi

"Su Sonası" şadlıq evi

qırmızı kürü, qara kürü

təbii

8

Fətiyev Ələkbər Tağı oğlu

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 20 Yanvar küçəsi 12

şadlıq evi

"Sofiya" şadlıq evi

qırmızı kürü, qara kürü

süni

9

İsmayılova Səbinə Zahid qızı

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Ş.Kamilov küçəsi 3E

şadlıq evi

"Səbinə" şadlıq evi

qırmızı kürü, qara kürü

süni

10

“TURAL-7” firması

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Babək prospekti 2315, məhəllə 64P

şadlıq evi

"Great Events Hall"
şadlıq sarayı

kürü verilmir

11

“ELLADA-S” MMC

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, B.Bünyatov küçəsi 10T

şadlıq evi

"Ellada" şadlıq evi

kürü verilmir

12

Həsənxanov Nurlan Hacı oğlu

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, R.Allahverdiyev küçəsi

şadlıq evi

"Nur saray" şadlıq evi

kürü verilmir

13

Süleymanov Yaşar Paşa oğlu

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Ə.Vahid küçəsi 28B

şadlıq evi

"Lüks Plaza" şadlıq evi

qırmızı kürü, qara kürü

süni

14

Kazımov Rəşad Sanel oğlu

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Əmircan qəsəbəsi, M.Mustafayev küçəsi 21

şadlıq evi

"Nəqqaş" şadlıq evi

kürü verilmir

15

Əhmədov Şükür Batum oğlu

Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ak.H.Əliyev küçəsi 141

şadlıq evi

"Diva Plaza" şadlıq sarayı

qırmızı kürü

süni

16

Allahyarov Natiq Nurəli oğlu

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, S.S.Axundov küçəsi, 7-ci mkr

şadlıq evi

"Sinfoniya Hall" şadlıq evi

qırmızı kürü

təbii

17

Hüseynov Bəybala Qaraş oğlu

Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Badamdar qəsəbəsi, Badamdar şosesi, döngə 20

şadlıq evi

“Everest” şadlıq evi

qırmızı kürü, qara kürü

süni

18

Dursunəliyev Səfa Dursunəli oğlu

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, M.Sübhi küçəsi 2

şadlıq evi

"Xəzər" şadlıq evi

kürü verilmir

19

Hətəmov İlqar Bəhram oğlu

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, B.Çobanzadə küçəsi 1

şadlıq evi

"Sarı Gəlin" şadlıq sarayı

qırmızı kürü, qara kürü

süni

20

Rəhimov Vahid Musa oğlu

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, məhəllə 2505, B.Çobanzadə küçəsi 8

şadlıq evi

"Xarı Bülbül" şadlıq evi

qırmızı kürü, qara kürü

süni

21

Əliyev Səxavət Məşi oğlu

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbəsi, M.Seyidov küçəsi, ev 56F

şadlıq evi

"Sahil" şadlıq sarayı

kürü verilmir

22

"Elux" MMC

Bakı şəhəri Nizami rayonu, M.Əliyev küçəsi, 2403-cü məhəllə

şadlıq evi

"Elux" şadlıq evi

qırmızı kürü, qara kürü

təbii

23

Abbasova Fidan Fəxrəddin qızı

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Babək prospekti 13C

şadlıq evi

"Delux Events Hall" şadlıq sarayı

qırmızı kürü

süni

24

Əsgərov Talıb Razadə oğlu

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Balaxanı qəsəbəsi

şadlıq evi

"Ayxan" şadlıq evi

qırmızı kürü

süni

25

Əliyev Rəman İlqar oğlu

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, M.Abbasov küçəsi, 2405-ci məhəllə

şadlıq evi

"Romance Palace" şadlıq evi

qırmızı kürü

təbii

26

Qəhrəmanova Natafat Nağı qızı

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsi, Ə.Ağayev küçəsi, ev 36

şadlıq evi

“Mələk” şadlıq evi

qırmızı kürü, qara kürü

süni

27

İsmayılov İlkin Hamlet oğlu

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Babək prospekti 31D

şadlıq evi

“Luxury Hall” şadlıq evi

qırmızı kürü

süni

28

Qəribov Qüdrət Elsevər oğlu

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Babək prospekti 56A

şadlıq evi

“Mala Praga” şadlıq evi

kürü verilmir

29

İskəndərov Yaşar Aydın oğlu

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Ə.Naxçıvani küçəsi, məhəllə 3067

şadlıq evi

"Yeni Həyat" şadlıq evi

kürü verilmir

30

"Böyük Saray" MMC

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, M.Əliyev küçəsi 17G

şadlıq evi

"Böyük Saray" şadlıq sarayı

kürü verilmir

31

"Prant-Nt" MMC

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, B.Çobanzadə küçəsi 30K

şadlıq evi

"Ağ Saray" şadlıq evi

kürü verilmir

32

"Xudafərin - 54" firması

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Birinci Əhmədli küçəsi, ev 25

şadlıq evi

“Xudafərin” şadlıq sarayı

kürü verilmir

33

Əliyeva Fəridə Ələsgər qızı

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Çobanzadə küçəsi

şadlıq evi

"Xan Sarayı" şadlıq evi

qırmızı kürü, qara kürü

süni

34

"Rezerv" Kooperativi

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Suraxanı-Zığ yolu

şadlıq evi

"Star Palace" şadlıq evi

kürü verilmir

35

Xəlilov Soltan Xeyrulla oğlu

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt qəsəbəsi, A.Abdullayev küçəsi 51

şadlıq evi

"Nərminə" şadlıq evi

kürü verilmir

36

"Sea Breeze Catering" MMC

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Nardaran qəsəbəsi, Nardaran-Ləhiş yolu

şadlıq evi

"Event Hall" şadlıq sarayı

qırmızı kürü, qara kürü

təbii

37

"Ay İşığı-R" MMC

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, M.Əliyev küçəsi, 2405-ci məhəllə

şadlıq evi

"Ay İşığı" şadlıq evi

qırmızı kürü

təbii

38

Qasımov Aslan Qasım oğlu

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi, A.Şəbiyev küçəsi 9F

şadlıq evi

"Dəniz Palace" şadlıq evi

kürü verilmir

39

Sərdarov Adilxan Nəbi oğlu

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, A.Manafov küçəsi, 2347-ci məhəllə

şadlıq evi

“İmperator” şadlıq sarayı

qırmızı kürü, qara kürü

süni

40

Səmədov Rəfail Bahyəddin oğlu

Bakı şəhəri
Nizami rayonu, M.Əliyev küçəsi 17

şadlıq evi

"Meridian Palazzo" şadlıq evi

qırmızı kürü

təbii

41

Kazımov Cəsur Nurəddin oğlu

Bakı şəhəri
Nəsimi rayonu, Mərdanov qardaşları küçəsi 137

şadlıq evi

"Niaqara" şadlıq evi

kürü verilmir

42

Əsədov Təşkilat Rəhim oğlu

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 8-ci mkr, S.S.Axundov küçəsi 8B

şadlıq evi

"Cratos Hall" şadlıq evi

qara kürü

təbii

43

İbadullayev Xəyal Fəxrəddin oğlu

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, M.Əliyev küçəsi, 2403/04 məhəllə

şadlıq evi

"Xəmsə" şadlıq evi

kürü verilmir

44

Əhmədov Əhmədağa Hümbət oğlu

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, E.Quliyev küçəsi 42C

şadlıq evi

"Kristal Palace" şadlıq evi

kürü verilmir

45

"Xəzər-XXI Əsr" MMC

Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Z.Bünyadov prospekti, 2075-ci məhəllə

şadlıq evi

“Vavilon Hall” şadlıq sarayı

kürü verilmir

46

Bayramov Vüqar Əli oğlu

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, M.Əliyev küçəsi, ev 9, 2404-cü məhəllə

şadlıq evi

"Neolit" şadlıq evi

qırmızı kürü

təbii

47

Əzizova Arzu Zülfüqar qızı

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, M.Hadi küçəsi 51

şadlıq evi

"Təbrik" şadlıq evi

kürü verilmir

48

Əliyev Azər Rəcəbəli oğlu

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xocalı küçəsi 15

şadlıq evi

"Mübarək" şadlıq evi

kürü verilmir

49

Binanda Nərminə Yadulla qızı

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, 2403-cü məhəllə, M.Əliyev küçəsi 23B

şadlıq evi

"Su Səsi" şadlıq evi

kürü verilmir

50

Mirzəyev Eltun Ceyhun oğlu

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, B.Çobanzadə küçəsi 338A

şadlıq evi

"Qızıl Saray" şadlıq evi

kürü verilmir

51

Mustafayev İlkin Fəxrəddin oğlu

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, M.Əliyev küçəsi 9

şadlıq evi

"Altun Saray" şadlıq evi

kürü verilmir

52

Məmmədov Əliağa Fərhad oğlu

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, B.Çobanzadə küçəsi 332

şadlıq evi

"Grand Opera" şadlıq evi

kürü verilmir

53

Ələkbərov Hüseyn Qafar oğlu

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, B.Çobanzadə küçəsi 332

şadlıq evi

"Golden Ring" şadlıq evi

kürü verilmir

54

Şirinov Orxan Zamməddin oğlu

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Milli Ordu küçəsi, ev 40

şadlıq evi

“Mira Hall” şadlıq evi

kürü verilmir

55

Cəlilov Bəhram Bayram oğlu

Bakı şəhəri,Sabunçu rayonu, Ü.Rəcəb küçəsi, ev 24

şadlıq evi

"Firuzə" şadlıq evi

kürü verilmir

56

Əliyev Pərviz Hikmət oğlu

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, X.Məmmədov və M.Hadi küçələrinin kəsişməsi

ictimai iaşə obyekti

“Sushi Home by Fereh”

kürü verilir

süni

57

Qədiyev Anar Elşad oğlu

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, M.Hadi küçəsi 376

ictimai iaşə obyekti

“Yakudza Sushi”

kürü verilir

süni

58

İrzayev Musa Yalçın oğlu

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Əmircan qəsəbəsi, M.Mustafayev küçəsi 22B

ictimai iaşə obyekti

“Samuray Sushi”

kürü verilir

süni

59

Həmidov Rza Heydər oğlu

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, C.Həsənov küçəsi, ev 81, mənzil 98

ictimai iaşə obyekti

“Mister Sushi”

kürü verilir

süni

60

Məmmədova Rəqsanə Tahir qızı

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, M.Mirqasımov küçəsi, 972-ci məhəllə, 2-ci blok

ictimai iaşə obyekti

“Yakudza Sushi”

kürü verilir

süni

61

Tağıyev Rəşad Tofiq oğlu

Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, M.Muxtarov küçəsi, 613-cü məhəllə, ev 185b

ictimai iaşə obyekti

"Mooshu Sushi"

kürü verilir

süni

