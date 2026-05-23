Мадина Садыгова стала первой азербайджанкой – чемпионкой Европы по карате среди взрослых

Азербайджанские каратистки добились крупного успеха на чемпионате Европы в Германии, завоевав две медали, одна из которых стала исторической для женского карате страны.

Мадина Садыгова, выступавшая в весовой категории до 55 кг, успешно провела все свои поединки и оказалась сильнее всех соперниц на турнире, завоевав золотую медаль. Благодаря этому результату спортсменка официально вошла в историю как первая в истории азербайджанка, завоевавшая титул чемпионки Европы по карате среди взрослых.

Еще одну награду в копилку сборной принесла титулованная азербайджанская каратистка, серебряный призер Летних Олимпийских игр в Токио-2020, чемпионка мира и Европы Ирина Зарецка. Она успешно провела утешительный поединок за третье место. В схватке за бронзовую медаль Зарецка сошлась на татами с финалисткой прошлого европейского первенства Марией Нието из Испании и продемонстрировала полное превосходство, одержав уверенную победу со счетом 6:1.

Другие представители Азербайджана остановились в шаге от призовых мест. Гюлай Оруджова в поединке за бронзовую медаль уступила боснийке Эмине Сипович со счетом 4:0. В мужском турнире Аслан Достуев в борьбе за третье место потерпел поражение от черногорца Балши Войновича со счетом 2:7.

