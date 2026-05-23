 Мадина Садыгова стала первой азербайджанкой – чемпионкой Европы по карате среди взрослых | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Мадина Садыгова стала первой азербайджанкой – чемпионкой Европы по карате среди взрослых

First News Media23:23 - 23 / 05 / 2026
Мадина Садыгова стала первой азербайджанкой – чемпионкой Европы по карате среди взрослых

Азербайджанские каратистки добились крупного успеха на чемпионате Европы в Германии, завоевав две медали, одна из которых стала исторической для женского карате страны.

Мадина Садыгова, выступавшая в весовой категории до 55 кг, успешно провела все свои поединки и оказалась сильнее всех соперниц на турнире, завоевав золотую медаль. Благодаря этому результату спортсменка официально вошла в историю как первая в истории азербайджанка, завоевавшая титул чемпионки Европы по карате среди взрослых.

Еще одну награду в копилку сборной принесла титулованная азербайджанская каратистка, серебряный призер Летних Олимпийских игр в Токио-2020, чемпионка мира и Европы Ирина Зарецка. Она успешно провела утешительный поединок за третье место. В схватке за бронзовую медаль Зарецка сошлась на татами с финалисткой прошлого европейского первенства Марией Нието из Испании и продемонстрировала полное превосходство, одержав уверенную победу со счетом 6:1.

Другие представители Азербайджана остановились в шаге от призовых мест. Гюлай Оруджова в поединке за бронзовую медаль уступила боснийке Эмине Сипович со счетом 4:0. В мужском турнире Аслан Достуев в борьбе за третье место потерпел поражение от черногорца Балши Войновича со счетом 2:7.

Источник: İdman.Biz

Поделиться:
483

Актуально

Мнение

«Baku Call to Action»: новый вектор глобальной урбанистики и триумф азербайджанской ...

Политика

Баку предупреждает: тема сепаратизма получит симметричный ответ

В мире

Медведев заявил, что Пашинян рискует «больно приземлиться на за*ницу» из-за ...

Мнение

«Нас обманули»: российские Z-пропагандисты ищут оправдание потере влияния на ...

Спорт

Мадина Садыгова стала первой азербайджанкой – чемпионкой Европы по карате среди взрослых

«Халл Сити» обыграл «Мидлсбро» и вернулся в АПЛ спустя 9 лет

В Баку стартовал мемориал по легкой атлетике памяти Афгана Сафарова

«Карабах» победно завершил сезон

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

«Карабах» победно завершил сезон

Завершился четвертый день 13-й сессии Всемирного форума городов - ФОТОРЕПОРТАЖ

Жозе Моуринью подписал контракт с «Реалом»

«Карабах» выставил на трансфер Эльвина Джафаргулиева

Последние новости

В Армении суд арестовал кандидата в депутаты Андраника Теваняна

Сегодня, 00:05

Исторический рекорд Баку: WUF13 собрал более 58 тысяч участников и определил будущее мировой урбанизации - ФОТО

23 / 05 / 2026, 23:43

Мадина Садыгова стала первой азербайджанкой – чемпионкой Европы по карате среди взрослых

23 / 05 / 2026, 23:23

Зеленский заявил о подготовке России атаковать Киев ракетами «Орешник»

23 / 05 / 2026, 23:04

В Иране в автокатастрофе погиб азербайджанский дипломат

23 / 05 / 2026, 22:42

Россия выплатит компенсацию Азербайджану за сбитый в 2024 году самолет AZAL

23 / 05 / 2026, 22:05

Баку предупреждает: тема сепаратизма получит симметричный ответ

23 / 05 / 2026, 21:43

В турецкой провинции Хатай из-за наводнений и оползней погибли четыре человека

23 / 05 / 2026, 21:23

«Халл Сити» обыграл «Мидлсбро» и вернулся в АПЛ спустя 9 лет

23 / 05 / 2026, 20:52

В Анкаре грузовик с поднятым кузовом снес пешеходный мост: трое пострадавших - ВИДЕО

23 / 05 / 2026, 20:30

В Баку стартовал мемориал по легкой атлетике памяти Афгана Сафарова

23 / 05 / 2026, 19:57

В Баку прошёл творческий вечер Натига Расулзаде - ФОТО

23 / 05 / 2026, 19:31

Марко Рубио: Достигнут определенный прогресс в переговорах с Ираном

23 / 05 / 2026, 19:14

Иран передал США два предложения по Ормузскому проливу

23 / 05 / 2026, 18:52

В Берлине кладоискатель обнаружил 59 советских снарядов

23 / 05 / 2026, 18:31

МИД Ирана: Атом и отмена санкций на переговорах с США обсуждаться пока не будут

23 / 05 / 2026, 18:14

В Гяндже сотрудника театра спасли из затопленного ливнем подвала - ВИДЕО

23 / 05 / 2026, 18:00

Медведев заявил, что Пашинян рискует «больно приземлиться на за*ницу» из-за двойной игры - ВИДЕО

23 / 05 / 2026, 17:39

Франция закрыла въезд Бен-Гвиру из-за видео с унижением сторонников Палестины

23 / 05 / 2026, 17:17

Спасатели МЧС извлекли зажатого в автомобиле пассажира после аварии в Масазыре - ВИДЕО

23 / 05 / 2026, 17:00
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25