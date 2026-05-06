Новый Католикос-Патриарх всея Грузии будет избран на следующей неделе

На следующей неделе состоится расширенное заседание собора Грузинской православной церкви.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в ходе проповеди в соборе Кашуэти заявил нынешний Местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири).

По его словам, на следующей неделе пройдет расширенный церковный собор, на котором будет избран новый Католикос-Патриарх.

Отметим, что на заседании Синода, состоявшемся 28 апреля, были определены три кандидата на патриаршество.