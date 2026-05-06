Продлён срок выплаты надбавок к зарплате медработников, участвующих в борьбе с COVID-19 в Баку

Продлён срок выплаты надбавок к зарплате медработников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным коронавирусной инфекцией COVID-19 в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку.

Как сообщает 1news.az, соответствующее постановление подписал Премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, срок выплаты временных надбавок к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с инфекцией COVID-19, продлён до 1 июля 2026 года.

Ранее этот срок был установлен до 1 апреля 2026 года.