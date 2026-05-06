В Баку представили редкие плакаты эпохи Второй мировой войны - ФОТО

Джамиля Суджадинова17:25 - Сегодня
Азербайджан сыграл значимую роль в Победе над фашизмом во Второй мировой войне - как на фронте, так и в тылу. Более 600 тысяч уроженцев республики ушли на войну, и свыше половины из них не вернулись. Существенный вклад внесла и нефтяная промышленность Баку, обеспечивавшая значительную часть топлива для армии.

В этом историческом контексте в Баку состоялась выставка-презентация, посвящённая плакатам времён Второй мировой войны. Проект объединил обнаруженные в Баку архивные материалы, историческую память и художественное наследие одного из самых выразительных жанров военного времени.

Экспозиция приурочена к предстоящему Дню Победы над фашизмом, что придаёт ей дополнительное значение и актуальность.

В мероприятии приняли участие представители Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике и ряда ведомственных структур. Гостем стал также Посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Евдокимов.

В данном случае речь идёт о редких эскизах, созданных в годы войны, которые позволяют увидеть не только художественную сторону эпохи, но и её эмоциональное и информационное напряжение.

В экспозиции представлены 20 подлинных авторских эскизов, созданных в период с 1941 по 1945 год художниками-плакатистами.

Так, например, в экспозиции представлен эскиз Рухсары Мурадовой - одной из первых художниц Азербайджана. Её творчество занимает особое место в контексте изобразительного искусства военного времени, поскольку формировалось на пересечении национальных художественных традиций и реалистической школы своего времени. В её работах прослеживается более мягкий, эмоционально окрашенный подход к изображению военной темы, что отличает её от строгой плакатной манеры.

Представленный на выставке эскиз посвящён конкретному историческому персонажу - Мазаиру Гамид оглы Абасову, азербайджанскому лётчику, участнику Второй мировой войны. В его образе соединяются как личная биография, так и более широкая история поколения, прошедшего через войну. Мурадова в своей работе акцентирует не только героический аспект, но и человеческое измерение происходящего, что придаёт изображению дополнительную эмоциональную глубину.

Биография Мазаира Абасова отражает типичный для военного времени путь молодых людей, оказавшихся в центре исторических событий. Родившийся в 1918 году в Маштаге, он получил техническое образование, а затем был призван в армию. После обучения в авиационном училище он стал военным лётчиком и участвовал в боевых действиях на различных направлениях. Известен эпизод его воздушного боя, в ходе которого, несмотря на повреждение самолёта, ему удалось сбить вражеский истребитель. Позднее, при критическом отказе техники, он сумел посадить самолёт на воду и выжить, после чего был госпитализирован в Севастополе и продолжил лечение в Баку. В послевоенные годы он оставил военную службу и занялся научной деятельностью, став историком и получив степень доктора наук.

Кроме того, так же были представлены работы В. Островинца и М. Вечеря. Эти работы относятся к жанру плаката, который в годы Второй мировой войны играл важную роль в формировании общественного настроя. Плакат в тот период не рассматривался исключительно как художественное произведение. Он был частью системы массовой коммуникации, где изображение и короткий текст работали как единый инструмент воздействия.

Представленные работы отличаются характерной для военного времени стилистикой, более строгой, лаконичной, предельно сосредоточенной на смысле. В них отсутствует декоративность в привычном понимании, поскольку основная задача заключалась не в художественной сложности, а в ясности и мгновенной читаемости образа.

Особое значение имеет тот факт, что художники Островинец и Вечеря в годы войны находились в Баку в эвакуации, работая в составе государственного издательства «ИЗОГИЗ», одного из центральных агитационных и издательских институтов СССР. Баку в тот период стал важной точкой концентрации эвакуированных специалистов, где продолжалась активная культурная и производственная деятельность.

Таким образом, представленные на выставке работы связаны не только с историей плаката, но и с историей самого города как пространства, включённого в военный культурный процесс.

Плакат в годы войны выполнял сразу несколько функций. Он информировал, формировал эмоциональный фон, поддерживал моральный дух и создавал ощущение единства. В условиях военного времени, когда информация должна была распространяться быстро и точно, именно визуальный язык стал одним из наиболее эффективных инструментов.

Отдельного внимания заслуживает вопрос сохранения и реставрации представленных эскизов. Уникальная коллекция была спасена и восстановлена, что позволило вернуть её в публичное пространство.

Сама по себе реставрация подобных материалов является сложной задачей, поскольку речь идёт о работах, изначально создававшихся как временные и массовые. Однако именно благодаря сохранению таких объектов сегодня возможно более глубокое понимание культуры военного времени.

