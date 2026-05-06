 Вернувшихся в Ходжавенд группу жителей проинформировали о мерах соцзащиты и минной опасности | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Вернувшихся в Ходжавенд группу жителей проинформировали о мерах соцзащиты и минной опасности

First News Media18:00 - 06 / 05 / 2026
Вернувшихся в Ходжавенд группу жителей проинформировали о мерах соцзащиты и минной опасности

В рамках информационных и пропагандистско-разъяснительных мероприятий, проводимых Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев среди населения, готовящегося к возвращению к родным очагам и уже заселившегося в новые населенные пункты на освобожденных от оккупации территориях, подробно разъясняются меры социальной защиты. В частности, это касается предусмотренных законодательством сроков прекращения выплаты единого ежемесячного пособия, а также законности и необходимости данных процедур.

Как сообщили в Госкомитете, в связи с этим очередное мероприятие было проведено среди семей, переселенных в город Ходжавенд и поселок Гырмызы Базар.

На мероприятии были продемонстрированы видеоролики, освещающие вопросы социальной защиты вынужденных переселенцев и минной опасности. В видеоролике о минной опасности содержится призыв к гражданам проявлять бдительность и соблюдать требования предупреждающих знаков, а в видеоролике о социальной защите разъясняются случаи выплаты единого ежемесячного пособия, предусмотренные законодательством. Данные видеоролики регулярно транслируются в медиа.

Отметим, что одним из важнейших направлений государственной политики в области работы с вынужденными переселенцами является эффективная организация их социальной защиты. Также, согласно поручению Президента Ильхама Алиева, приоритетным вопросом является обеспечение комфорта и безопасности бывших вынужденных переселенцев, возвращающихся в родные края. Закон «О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц» предусматривает ряд мер социальной защиты для бывших вынужденных переселенцев. Одной из них является единое ежемесячное пособие, выплачиваемое за счет средств государственного бюджета нуждающимся в социальной защите вынужденным переселенцам.

Напомним, что в рамках I Государственной программы по Великому возвращению, в соответствии с планом мероприятий Госкомитета, профильными отделами, местными представительствами и жилищно-коммунальными эксплуатационными участками проводятся встречи с вынужденными переселенцами, подготавливаются и им представляются информационные справочники и брошюры по мерам социальной защиты, снимаются видеоролики.

Поделиться:
473

Актуально

Политика

МИД: Решительно отвергаем заявления Барро во французском Сенате против ...

В мире

Трамп заявил о готовности Ирана заключить мирное соглашение

Политика

Джейхун Байрамов и Андрей Сибига провели телефонный разговор

Xроника

Владимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Политика

МИД: Решительно отвергаем заявления Барро во французском Сенате против Азербайджана

Джейхун Байрамов и Андрей Сибига провели телефонный разговор

Вернувшихся в Ходжавенд группу жителей проинформировали о мерах соцзащиты и минной опасности

Эрдоган не пустил Макрона из Армении в Турцию после переговоров с Баку

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Джевдет Йылмаз: Прочный мир между Азербайджаном и Арменией крайне важен

Представители дипкорпуса посетили мечеть в Шуше

ММ: Проармянские круги пытаются нанести удар по хрупкому мирному процессу между Арменией и Азербайджаном

Посол Израиля заявил о перспективах выхода отношений с Азербайджаном на новый уровень

Последние новости

«ПСЖ» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в финал Лиги чемпионов

Сегодня, 01:11

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча «Бавария» - «ПСЖ»

Сегодня, 00:51

Суд вынес приговор участнику войны, убившему племянника

Сегодня, 00:04

Трамп: За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры с Ираном

06 / 05 / 2026, 23:49

Саркози освобождён условно-досрочно

06 / 05 / 2026, 23:44

МИД: Решительно отвергаем заявления Барро во французском Сенате против Азербайджана

06 / 05 / 2026, 23:35

Бросившая ребёнка на кладбище мать — жертва раннего брака - ВИДЕО

06 / 05 / 2026, 23:20

В Женеве открылась международная художественная выставка MAMA «Мать-природа» - ФОТО

06 / 05 / 2026, 23:00

Трамп заявил о готовности Ирана заключить мирное соглашение

06 / 05 / 2026, 22:40

Джейхун Байрамов и Андрей Сибига провели телефонный разговор

06 / 05 / 2026, 22:20

СМИ: Украина отвергла перемирие на День Победы

06 / 05 / 2026, 22:00

Известный ресторан в Баку закрыли из-за антисанитарии - ФОТО

06 / 05 / 2026, 21:40

При попытке похищения невесты пострадали 4 человека

06 / 05 / 2026, 21:20

Под председательством Азербайджана начал работу Ежегодный саммит Международного транспортного форума

06 / 05 / 2026, 21:00

NYT: Сотрудница американского банка бросила трубку во время телефонного разговора с Папой Римским

06 / 05 / 2026, 20:40

Владимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

06 / 05 / 2026, 20:28

Трамп допустил заключение сделки с Ираном до своей поездки в Китай

06 / 05 / 2026, 20:20

Утверждены штрафы за попрошайничество и за насилие в отношении детей

06 / 05 / 2026, 20:00

Установлена ответственность за создание с использованием ИИ материалов с изображением и голосом человека без его согласия

06 / 05 / 2026, 19:45

На дороге Баку–Губа–госграница с РФ усилен контроль скорости

06 / 05 / 2026, 19:30
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50