Вернувшихся в Ходжавенд группу жителей проинформировали о мерах соцзащиты и минной опасности

В рамках информационных и пропагандистско-разъяснительных мероприятий, проводимых Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев среди населения, готовящегося к возвращению к родным очагам и уже заселившегося в новые населенные пункты на освобожденных от оккупации территориях, подробно разъясняются меры социальной защиты. В частности, это касается предусмотренных законодательством сроков прекращения выплаты единого ежемесячного пособия, а также законности и необходимости данных процедур.

Как сообщили в Госкомитете, в связи с этим очередное мероприятие было проведено среди семей, переселенных в город Ходжавенд и поселок Гырмызы Базар.

На мероприятии были продемонстрированы видеоролики, освещающие вопросы социальной защиты вынужденных переселенцев и минной опасности. В видеоролике о минной опасности содержится призыв к гражданам проявлять бдительность и соблюдать требования предупреждающих знаков, а в видеоролике о социальной защите разъясняются случаи выплаты единого ежемесячного пособия, предусмотренные законодательством. Данные видеоролики регулярно транслируются в медиа.

Отметим, что одним из важнейших направлений государственной политики в области работы с вынужденными переселенцами является эффективная организация их социальной защиты. Также, согласно поручению Президента Ильхама Алиева, приоритетным вопросом является обеспечение комфорта и безопасности бывших вынужденных переселенцев, возвращающихся в родные края. Закон «О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц» предусматривает ряд мер социальной защиты для бывших вынужденных переселенцев. Одной из них является единое ежемесячное пособие, выплачиваемое за счет средств государственного бюджета нуждающимся в социальной защите вынужденным переселенцам.

Напомним, что в рамках I Государственной программы по Великому возвращению, в соответствии с планом мероприятий Госкомитета, профильными отделами, местными представительствами и жилищно-коммунальными эксплуатационными участками проводятся встречи с вынужденными переселенцами, подготавливаются и им представляются информационные справочники и брошюры по мерам социальной защиты, снимаются видеоролики.